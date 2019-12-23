«Елена» Звягинцева вошла в иностранный список лучших фильмов десятилетия

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Социальная драма Елена» одного из ведущих российских режиссеров Андрея Звягинцева десятилетия вошла в сформированный з границей список лучших фильмов десятилетия.

Составляя рейтинг, Rolling Stones окрестил Звягинцева «выдающимся современным российским режиссером», сообщает «Российская газета». В списке «Елена» заняла 42-е место.

Лидерство в списке досталось одиозной драме 2016 года «Лунный свет» - проекту, который «вышел в нужное время, найдя благодарную аудиторию». Второе место у «Социальной сети» (2010) Финчера, байопик про основателя Facebook. Третье место заняла «Корпорация «Святые моторы»»(2012) Каракса.

В порядке убывания идут: - драма «Отрочество» (2014), хоррор «Прочь» (2017), ставший большим жанровым событием, германо-австрийская трагикомедия «Тони Эрдманн» (2016).

Седьмое место занял «Мастер» (2012) с Хоакином Фениксом, восьмое – «Рома» (2018) Куарона, девятое - постапокалипсис «Безумный Макс: Дорога ярости» (2015).

Венчаает первую десятку ретро-мелодрама «Кэрол» (2015) с Кейт Бланшетт и Руни Марой.