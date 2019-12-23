«Было жутко холодно, лицо сводило от мороза»: Иван Батарев рассказал о съемках в фильме «Ржев»

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Съемки военной драмы «Ржев» выдались очень тяжелыми как физически, так и морально. Однако у актера Ивана Батарева остались об этой работе только самые хорошие воспоминания

Кадр из фильма с сайта afisha.yuga.ru

В начале декабря в прокат вышла военная драма «Ржев». Ее сюжет основан на повести писателя-фронтовика Вячеслава Кондратьева «Искупить кровью». Фильм рассказывает о русских бойцах, которым необходимо было защитить деревню Овсянниково.

Актер Иван Батарев сыграл в фильме колоритного и неоднозначного персонажа – Костика Карцева. С самого начала он задает конфликт и приковывает внимание зрителей, заставляя рассуждать, положительный это герой или же отрицательный. Однако ночь перед главным сражением стала для Карцева знаковой, он показал себя таким, каким является в настоящий момент жизни со всеми своими недостатками и достоинствами.

Стоит отметить, для того, чтобы получить данную роль, актеру пришлось обойти множество артистов. «Почти за месяц до начала съемок меня позвали на пробы. Мы отлично провели время с Игорем Копыловым, были шикарные пробы на протяжении всего дня. Потом, недели через три, мне позвонили и сказали, что меня утвердили», – поделился Батарев.

Как говорит сам актер, когда он прочитал сценарий, сразу понял, что хочет принять участие в этом проекте. Роль показалась ему глубокой и интересной. Примечательно, что в актерском составе исключительно мужская команда, на площадке было совсем мало женщин, но они терпеливо переносили вместе с актерами все проблемы – холод, мороз, грязь, слякоть.

По словам Батарева, каждый день на съемочной площадке привносил что-то новое и неординарное. Несмотря на то, что локация была одна, все сцены в фильме были насыщенные и динамичные. «Хочется отметить сцену в церкви, в ней участвовало большое количество артистов. Ночная смена, с вечера до утра. Помню, было жутко холодно, сильный ветер, замерзала челюсть, лицо сводило от мороза…», – отметил Иван.

Что касается самого процесса съемок, то интересным оказался подготовительный период. В течение недели актеры встречались и репетировали. Они читали, разбирали сценарий, ездили на место съемок, смотрели, как все будет. «Я впервые видел такую тщательную подготовку в кино», – подчеркнул Батарев.

Стоит отметить, что такую кропотливую работу режиссера Игоря Копылова оценили и зрители. Так, контр-адмирал запаса, кандидат педагогических наук Владимир Ковтуненко главной ценностью этого фильма назвал то, как показано мужество и героизм у всех, от рядового до командира, как люди верили в победу. «Сейчас много мнений, которые хотят очернить и показать войну с другой стороны, но этот фильм, я считаю, хороший, правильный», – отметил Владимир Ковтуненко.