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Галину Волчек похоронят рядом с худруком «Ленкома» Марком Захаровым

12:29 27.12.2019
Галина Волчек
Галина Волчек © KM.RU, Кирилл Зыков
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Прощание с художественным руководителем театра "Современник", Народной артисткой СССР Галиной Волчек пройдет 29 декабря в помещении театра, пишет "Интерфакс".

Церемония прощания начнется в 10:00, а через час, там же, в помещении театра пройдет гражданская панихида.

Волчек будет похоронена на Новодевичьем кладбище Москвы рядом с могилой худрука театра "Ленком" Марка Захарова. Рядом также расположены могилы актеров Олега Табакова и Леонида Броневого. 

Галина Волчек умерла 26 декабря в больнице. 19 декабря ей исполнилось 86 лет, четыре дня спустя ее госпитализировали с заболеванием легких.

Темы: Знаменитости и популярные персоны, Персоны и деятели российского кино
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Комментарии читателей
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27.12.2019, 17:29
Гость: Так будет справедливо

Весь центр Новодевичьего кладбища захоронен артистами, клоунами и т.д. Лучше бы героев солдат и великих конструкторов хоронили. Их должны знать и гордиться ими А тут ... , тьфу
27.12.2019, 17:26
Гость: Владимир

Неплохой подарок россиянам (и не только) к Новому Году! Только причём новодевичье кладбище? Оно же для выдающихся людей нашей Родины. Впрочем ему не привыкать. За последние десятилетия туда поместили уже такое большое количество недостойных его мертвецов что удивляться теперь не приходится.
27.12.2019, 16:50
Гость: Радуга

Для:Иван Иваныча Что тут скажешь? Какая эпоха,такие и герои....
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