Галину Волчек похоронят рядом с худруком «Ленкома» Марком Захаровым

12:29

Прощание с художественным руководителем театра "Современник", Народной артисткой СССР Галиной Волчек пройдет 29 декабря в помещении театра, пишет "Интерфакс".

Церемония прощания начнется в 10:00, а через час, там же, в помещении театра пройдет гражданская панихида.

Волчек будет похоронена на Новодевичьем кладбище Москвы рядом с могилой худрука театра "Ленком" Марка Захарова. Рядом также расположены могилы актеров Олега Табакова и Леонида Броневого.

Галина Волчек умерла 26 декабря в больнице. 19 декабря ей исполнилось 86 лет, четыре дня спустя ее госпитализировали с заболеванием легких.