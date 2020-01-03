Новогоднюю серию «Возвращения в Простоквашино» просмотрели более 1 млн раз

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Новый эпизод многосерийного мультфильма "Возвращение в Простоквашино" набрал за три дня более 1 млн просмотров в интернете. Об этом свидетельствуют данные на YouTube-канале киностудии "Союзмультфильм".

Новогодняя серия под названием "Корпоратив" была опубликована на канале "Союзмультфильма" на YouTube 31 декабря. Режиссером серии выступила лауреат суздальского анимационного фестиваля Софья Кравцова. По сюжету серии герои отмечают новогодний корпоратив в деревне.

"Возвращение в Простоквашино" - продолжение серии советских мультфильмов "Трое из Простоквашино", "Зима в Простоквашино" и "Каникулы в Простоквашино", снятых по мотивам произведений Эдуарда Успенского.

Всего за два года "Союзмультфильм" планирует выпустить 30 новых серий.

У героев появились новые голоса - Шарика озвучил Гарик Сукачев, почтальона Печкина - Иван Охлобыстин, а маму Дяди Федора - Юлия Меньшова. Кота Матроскина изначально должен был озвучивать Михаил Ефремов, однако позднее "Союзмультфильм" доверил дубляж этого героя Антону Табакову.

Создатели фильма стремились сохранить прежнюю технику рисованной анимации, в которой были сделаны первые картины. А вот сюжетные линии сильно осовременили.