«Оскар» второй год подряд будут вручать без ведущих

14:46

Торжественная церемония вручения премии «Оскар» пройдет 9 февраля второй год подряд без ведущего

В твите Американской киноакадемии, который об этом сообщил, отмечается, что зрителей ждут «звезды, выступления и сюрпризы». Глава транслирующей церемонию компании ABC Entertainment Кэри Берк на встрече Ассоциации телевизионных критиков подтвердила, что организаторы планируют «чрезвычайно интересное шоу с множеством невероятных элементов».

Начиная с 1989 года, в 2019 году «Оскары» во второй раз в истории раздавали без ведущего, поскольку Кевин Харт снял свою кандидатуру из-за скандала со старыми гомофобными твитами, и организаторы решили не искать замену. 92-я церемония пройдет 9 февраля 2020 года. От России выдвинуты три картины: «Дылда» Кантемира Балагова, короткометражный мультфильм Константина Бронзита «Он не может жить без космоса» и документалка «Акварель» Виктора Красовского.

