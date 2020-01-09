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«Оскар» второй год подряд будут вручать без ведущих

14:46 9.01.2020
«Оскар» второй год подряд будут вручать без ведущих

Торжественная церемония вручения премии «Оскар» пройдет 9 февраля второй год подряд без ведущего

В твите Американской киноакадемии, который об этом сообщил, отмечается, что зрителей ждут «звезды, выступления и сюрпризы». Глава транслирующей церемонию компании ABC Entertainment Кэри Берк на встрече Ассоциации телевизионных критиков подтвердила, что организаторы планируют «чрезвычайно интересное шоу с множеством невероятных элементов».

Начиная с 1989 года, в 2019 году «Оскары» во второй раз в истории раздавали без ведущего, поскольку Кевин Харт снял свою кандидатуру из-за скандала со старыми гомофобными твитами, и организаторы решили не искать замену. 92-я церемония пройдет 9 февраля 2020 года. От России выдвинуты три картины: «Дылда» Кантемира Балагова, короткометражный мультфильм Константина Бронзита «Он не может жить без космоса» и документалка «Акварель» Виктора Красовского.
 

Темы: Кино в мире, Награды и премии в кино, Персоны и деятели зарубежного кино, Персоны и события в мире кино, Премия «Оскар»
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Комментарии читателей
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09.01.2020, 16:33
Гость: из-за скандала со старыми гомофобными твитами

"Казарма – это место, где ты спишь с мужиками каждый день, но не гомосек."
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