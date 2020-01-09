Леонардо Ди Каприо спас человека, пробывшего 11 часов в воде

18:20

Леонардо Ди Каприо частично повторил подвиг своего героя из «Титаника».

Отдыхая на Карибах на яхте, актер неожиданно по рации получил сигнал от капитана другого судна. Встревоженный голос сообщил, что «потерял пассажира» - 24-летний француз напился и вывалился за борт, сообщает КП. Сколько он пробыл в воде и где находится, капитан был не в курсе.

Судно Ди Каприо оказалось единственным, кто ответил на экстренное сообщение, и фактически, единственной надеждой на спасение мужчины. Не раздумывая, артист отправился на поиски пьяного француза.

Через несколько часов поиска он заметил человека в воде. Тот из последних сил подавал сигналы, поднимая руки. Пьяный мужчина продержался на плаву 11 часов. Потерпевшему несказанно повезло, ведь капитан, потерявший пассажира, оценивал шансы француза на спасение как 1 на миллиард. «Это как выигрыш в лотерею дважды» – заключил он.

На яхте Ди Каприо обезвоженного француза накормили и переодели. Счастливчика зовут Виктор. Когда он пришел в себя, то начал рыдать и благодарить актера: «Я должен был умереть, если бы не вы».

