]]>
]]>
Главная Кино Новости

Леонардо Ди Каприо спас человека, пробывшего 11 часов в воде

18:20 9.01.2020
Леонардо Ди Каприо спас человека на Карибах
Леонардо Ди Каприо. Фото с сайта wikipedia.org
Материалы по теме:

Леонардо Ди Каприо частично повторил подвиг своего героя из «Титаника».

Отдыхая на Карибах на яхте, актер неожиданно по рации получил сигнал от капитана другого судна. Встревоженный голос сообщил, что «потерял пассажира» - 24-летний француз напился и вывалился за борт, сообщает КП. Сколько он пробыл в воде и где находится, капитан был не в курсе.

Судно Ди Каприо оказалось единственным, кто ответил на экстренное сообщение, и фактически, единственной надеждой на спасение мужчины. Не раздумывая, артист отправился на поиски пьяного француза.

Через несколько часов поиска он заметил человека в воде. Тот из последних сил подавал сигналы, поднимая руки. Пьяный мужчина продержался на плаву 11 часов. Потерпевшему несказанно повезло, ведь капитан, потерявший пассажира, оценивал шансы француза на спасение как 1 на миллиард. «Это как выигрыш в лотерею дважды» – заключил он.

На яхте Ди Каприо обезвоженного француза накормили и переодели. Счастливчика зовут Виктор. Когда он пришел в себя, то начал рыдать и благодарить актера: «Я должен был умереть, если бы не вы».
 

Темы: Актеры и актрисы зарубежного кино, Звезды зарубежного кино, Кино в России, Персоны и деятели зарубежного кино, Персоны и события в мире кино
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>


Загрузка...

]]>
]]>






]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.