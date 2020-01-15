Сурганова снимает вместе с Виторганом фильм о блокаде Ленинграда

14:35

Создательница группы «Сурганова и Оркестр» и экс-участница «Ночных снайперов» Светлана Сурганова трудится над созданием документального фильма о блокаде Ленинграда.

Программу в рамках проекта «Письма победы» певица готовит вместе с актером Максимом Виторганом. «Снимаем — вместе с Максимом Виторганом — программу о блокаде в рамках проекта «Письма победы». О дате выхода обязательно сообщим дополнительно!» – написала у себя в Инстаграме она.

Более обстоятельства о сотрудничестве с певицей и новом проекте написал в своем микроблоге Максим Виторган. «Со Светой Сургановой сегодня в Питере встретились на съёмках очередной серии «Письма победы», - написал актер. - Мы не виделись, по-моему, со времён съёмок «Неголубых огоньков». А ещё мы снимали сегодня среди прочего в питерском зоопарке о его жизни во время блокады, и у нас там была встреча с прекрасной дамой удивительной судьбы, энергии и жизнелюбия. Петербуржцы, у вас в зоопарке клад человечности!»

