Кинопремьера «Простой карандаш»: черная дыра российской глубинки

Социальная драма Натальи Назаровой «Простой карандаш» вышла в российский прокат

Антонина по натуре – идеалистка, по призванию – художник, по профессии – учитель рисования. Всё бросая, она переезжает из Санкт-Петербурга в карельскую деревню, поближе к своему мужу, который отбывает срок в местной колонии по полностью сфабрикованному делу о нападении на стража порядка. Работать Антонина устраивается в местную школу.

Контингент учеников здесь ещё тот, но все мелкие неурядицы меркнут по сравнению с делами трудного подростка Михаила, который дерзит учителям, полностью игнорирует их требования и каждый день трясет мелочь у малышей. Управу на беспредельщика найти невозможно, потому что из колонии вот-вот должен выйти его старший брат – вор и убийца, который держит в страхе почти весь посёлок. Но даже в этой, казалось бы, безвыходной ситуации, Антонина не отказывается от своих планов «сеять разумное, доброе вечное».

На первый взгляд, «Простой карандаш» наследует беспросветным фильмам Андрея Звягинцева и Юрия Быкова. Правды нет нигде, политически активных граждан давят, как казарменную вошь, творческим натурам негде развернуться, «примитивные формы жизни заполняют собой пространство», как пел Ермен Ержанов из группы «Адаптация». Каждый из нас подобен невзрачному серому карандашу, поэтому должен лежать в своей коробке и не высовываться. Иначе – сломают и выбросят на свалку.

Но ведь даже простой карандаш в умелых руках может стать мощным и грозным орудием. Понимая это, с его помощью Антонина учит своих учеников видеть и запечатлевать красоту, пробуждает в них искренний интерес к великим художникам и философам древности, выводит на пленэр. Показателен тест, с помощью которого учительница выявляет у своих учеников мотивацию к дельнейшему существованию. Она просит их нарисовать пустоту, и для одних это понятие оказывается привычным условием бытия, а для других – чистый лист, с которого всё можно начать заново.

Увы, применительно к показанной в фильме российской глубинке, пустота оказывается настоящей чёрной дырой, которая безжалостно засасывает в себя все добрые дела и благие намерения. Кажется, за истекшие 150-200 лет здесь не поменялось ровным счетом ничего, и действительность из произведений Короленко и Гаршина вновь торжествует. В таких невыносимых условиях никакой подъемный миллион, который сейчас сулят власти едущим в сельскую местность учителям, не нужен даром.

Кадр с сайта kino-teatr.ru

