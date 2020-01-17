Православные активисты потребовали лишить Ивана Урганта гражданства

12:45

Православные активисты, представляющие движение «Сорок сороков», потребовали наказать телеведущего Ивана Урганта из-за шуток, прозвучавших 7 января в программе «Вечерний Ургант».

В петиции, размещенной на сайте CitizenGo, они предложили закрепить в Конституции запрет на двойное гражданство, сообщает РИА Новости. По их мнению, Урганта и других людей с иностранными паспортами нужно лишить гражданства России.

Активисты оскорбились тем, что авторы передачи якобы позволили себе глумление над Иисусом Христом и христианскими традициями. Например, их частности, их возмутил продемонстрированный в эфире коллаж, который иллюстрировал рождение американского актера Николаса Кейджа, изображенного в яслях в окружении режиссеров Никиты Михалкова, Квентина Тарантино и Стивена Спилберга.

Активисты потребовали снять программу с эфира как «оскорбляющую чувства верующих». Их петиция собрала более восьми тысяч подписей.

За Ивана Урганта вступилась депутат Госдумы Наталья Поклонская. «Наверное, не все понимают, что за право называться русским надо жизнью рисковать. Если же человек высказывает подобные угрозы в адрес наших людей, то он проявляет нетерпимость и думает, что кому-то дано право решать: кто может быть русским, а кто — нет», — считает Поклонская.

Иван Ургант позиционирует себя как православный воцерковленный человек. Со своей женой Натальей Кикнадзе он живет венчаном браке. Также у телеведущего есть свой духовник.

