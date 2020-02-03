Военная драма «1917» произвела фурор на премии BAFTA

14:20

Кадр из «1917» с сайта kinopoisk.ru

Престижная премия Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) была вручена в Лондоне 2 февраля.

Невзирая на то, что среди номинантов лидировал фильм Тодда Филлипса «Джокер», представленный в 11 категориях, главным триумфатором вечера стала картина Сэма Мендеса «1917». Военная драма получила семь наград, в том числе как «Лучший фильм» и «Лучший режиссёр».

По сюжету фильма-триумфатора церемонии, 6 апреля 1917 года, разгар Первой мировой войны. Генерал поручает двум молодым солдатам смертельно опасную миссию. Они должны пересечь вражескую территорию и доставить важное сообщение, которое предотвратит неминуемую гибель сотен солдат. Смогут ли они выиграть гонку со временем?

Лучшим актёром назвали Хоакина Феникса («Джокер»), лучшей актрисой – Рене Зеллвегер («Джуди»). Почётная премия BAFTA за выдающийся вклад в киноискусство досталась Энди Серкису.

Лауреаты премии BAFTA 2020 года:

Лучший фильм: «1917»

Выдающийся британский фильм: «1917»

Лучший актёр: Хоакин Феникс («Джокер»)

Лучшая актриса: Рене Зеллвегер («Джуди»)

Лучший актёр второго плана: Брэд Питт («Однажды в... Голливуде»)

Лучшая актриса второго плана: Лора Дёрн («Брачная история»)

Лучший режиссёр: Сэм Мендес («1917»)

Лучший оригинальный саундтрек: «Джокер»

Лучший анимационный фильм: «Клаус»

Лучший оригинальный сценарий: «Паразиты»

Лучший адаптированный сценарий: «Кролик Джоджо»

Лучший фильм на иностранном языке: «Паразиты»

