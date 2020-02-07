Кинопремьера «Пушистые мошенники»: белки и ежи против банды волков

Мультфильм «Пушистые мошенники» выйдет в российский прокат 27 февраля

Бельчонок Тьюм и дерзкая и бесстрашная ежиха Латте, хотят похитить особенный бриллиант у короля медведей Бантура. Придумывая разные уловки, они идут к своей цели, но главарь банды волков — Лупо и Рысь, пытаются им помешать и забрать камень себе.

Главная героиня, ежик по имени Латте, очень энергична. Она постоянно в движении, и порой даже не может спокойно уснуть. Латте обожает рассказывать героические небылицы, где в центре каждой истории ключевая роль остается за ней. И вскоре, отважной ежихе выпадает шанс по-настоящему проявить свой героизм.

Александр и Алиса Ревва озвучили героев анимационной комедии «Пушистые мошенники». Александр Ревва - российский шоумен, комедийный актёр, телеведущий, певец, озвучил волка Лупо. « Конечно же я не первый раз озвучивал героев мультфильма, я обожаю мультипликацию, тем более, что продюсирую и свои проекты в мультипликации. На этот раз мой герой Лупо - умный волк и в тоже время очень опасный для главных героев. Я хотел поддержать Алису, и сделал это для неё в первую очередь. Хороший добрый мультфильм, посмотрите», - говорит Александр Ревва

Лупо умный и очень опасный. Несмотря на то, что он является самым младшим волчонком в стае, он является ее лидером. Лупо всегда действует дружелюбно, но на самом деле, всего то проявляет уважение к его доверчивой жертве, до тех пор, пока полностью не вотрется к ней в доверие.

Алиса Ревва - дочь шоумена, певца и резидента Comedy Club Александра Реввы, озвучила Бельчонка Миру. «Это уже мой второй настоящий опыт для мультфильма, который выйдет в кинотеатрах уже очень скоро. Мне безумно интересна мультипликация и озвучание. Я озвучила бельчонка Миру, она милая и весёлая. Я довольна результатом и надеюсь, вы тоже оцените», - признается Алиса Ревва

Мира - младшая сестренка Тьюма. Добрая, любящая и ранимая девочка бельчонок.

Кадры с сайта kinopoisk.ru