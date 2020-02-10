Южнокорейский фильм «Паразиты» стал триумфатором премии «Оскар»

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Фильм «Паразиты» южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо получил главную премию «Оскар» в номинации «Лучший художественный фильм».

92-я церемония вручения премии Американской академии кинематографических искусств и наук состоялась в ночь с 9 на 10 февраля в лос-анджелеском театре Dolby Theatre.

За звание «Лучшего фильма» также боролись «Джокер» Тодда Филлипса, «Ирландец» Мартина Скорсезе, «Форд против Феррари» Джеймса Мэнголд, «Кролик Джоджо» Тайка Вайтити, «Маленькие женщины» Греты Гервиг, «1917» Сэма Мендеса, «Брачная история» Ноа Баумбака, «Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино. Фаворитами премии считались ленты «Джокер» и «Однажды в Голливуде», однако они получили лишь по две награды.

«Джокер» был представлен в 11 категориях, однако стал лауреатом премии лишь в номинациях «Лучший актер» (Хоакин Феникс) и «Лучшая музыка к фильму».

«Однажды в Голливуде» заработал статуэтки Оскар в категориях «Лучший актер второго плана» (Брэд Питт) и «Лучшая работа художника».

Лучшей актрисой стала Рене Зеллвегер («Джуди»), за женскую роль второго плана Оскар получила Лора Дерн («Брачная история»).

«Оскар» за лучший адаптированный сценарий взял фильм «Кролик Джоджо», а «Историю игрушек 4» назвали лучшим полнометражным анимационным фильмом.

«Паразиты» также получили награды в номинациях «Лучший оригинальный сценарий» и «Лучший иностранный фильм», а снявший киноленту Пон Чун Хо признан лучшим режиссером.

По сюжету фильма «Паразиты», однажды друг сына обычного корейского семейства, уезжая на стажировку за границу, предлагает тому заменить его и поработать репетитором у старшеклассницы в богатой семье Пак. Подделав диплом о высшем образовании, парень отправляется в шикарный дизайнерский особняк и производит на хозяйку дома хорошее впечатление. Тут же ему в голову приходит необычный план по трудоустройству сестры.

Ранее фильм Пон Чжун Хо был удостоен многочисленных наград, среди которых гран-при Каннского фестиваля, «Золотой глобус», BAFTA и премии Гильдии киноактеров США.

