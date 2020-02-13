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Жители России определили лучшие мелодрамы XXI века

12:09 13.02.2020
Жители России признали фильм Ника Кассаветиса «Дневник памяти» лучшей мелодрамой
Кадр из фильма "Дневник памяти" с сайта kinopoisk.ru
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Жители России признали фильм Ника Кассаветиса «Дневник памяти» лучшей мелодрамой XXI века.

Вторую позицию заняла картина Дэвида Финчера «Загадочная история Бенджамина Баттона», третье место занял фильм База Лурмана «Великий Гэтсби». В список также вошли картины «Спеши любить», «Виноваты звезды», «Амели», «Дневник Бриджит Джонс», «Кейт и Лео» и другие, сообщает РИА Новости

Исследование включало все полнометражные ленты, выпущенные с 2000 года, ключевым жанром которых является мелодрама.

«Дневник памяти» — американская мелодрама, вышедшая в 2004 году. Главные роли в картине сыграли Рэйчел Макадамс и Райан Гослинг. Фильм снят по сюжету одноименного биографического романа Николаса Спаркса, опубликованного в 1996 году.
 

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