Жители России определили лучшие мелодрамы XXI века

12:09

Кадр из фильма "Дневник памяти" с сайта kinopoisk.ru

Жители России признали фильм Ника Кассаветиса «Дневник памяти» лучшей мелодрамой XXI века.

Вторую позицию заняла картина Дэвида Финчера «Загадочная история Бенджамина Баттона», третье место занял фильм База Лурмана «Великий Гэтсби». В список также вошли картины «Спеши любить», «Виноваты звезды», «Амели», «Дневник Бриджит Джонс», «Кейт и Лео» и другие, сообщает РИА Новости.

Исследование включало все полнометражные ленты, выпущенные с 2000 года, ключевым жанром которых является мелодрама.

«Дневник памяти» — американская мелодрама, вышедшая в 2004 году. Главные роли в картине сыграли Рэйчел Макадамс и Райан Гослинг. Фильм снят по сюжету одноименного биографического романа Николаса Спаркса, опубликованного в 1996 году.

