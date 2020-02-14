Историк Дмитрий Володихин оценил вклад Вячеслава Кондратьева в развитие военной прозы

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Тему наследия выдающегося писателя-фронтовика Володихин затронул во время творческих встреч в Угличе

В декабре 2019 года по мотивам повести Кондратьева «Искупить кровью» вышел фильм «Ржев».

Фото с сайта izdatsovet.ru

В начале февраля писатель, доктор исторических наук Дмитрий Володихин провёл две литературные встречи в Угличе. Мероприятия состоялись в рамках реализации культурного проекта «Радость Слова». Темой встреч стали произведения русской литературы, посвященные событиям Великой Отечественной войны. По словам Володихина, в военной прозе остро раскрываются особенности национального менталитета. Советские солдаты готовы были отдавать жизни ради защиты Родины, ещё одной их ценностью стало стремление к взаимовыручке. Данные мотивы в дальнейшем нашли отражение на страницах произведений военной литературы.

Особое внимание в своих выступлениях Дмитрий Володихин уделил творчеству писателя-фронтовика Вячеслава Кондратьева. Вячеслав Леонидович был участником Ржевской битвы, в ходе сражений он получил тяжелые ранения. По завершении войны Кондратьев решил поделиться собственным опытом и наблюдениями о жизни бойцов, так появились повести «Сашка» и «Искупить кровью». Володихин порекомендовал слушателям обратиться к произведениям Вячеслава Леонидовича, так как тому удалось в полной мере отразить народный взгляд на войну «с героизмом, небрежением к солдатским жизням со стороны командования и необыкновенными душевными качествами русского народа, придававшими ему спасительную стойкость».

Напомнил историк и о фильме «Ржев», премьера которого прошла в декабре прошлого года. В основу киноленты легла повесть Кондратьева о штурме деревни Овсянниково «Искупить кровью». По сюжету, в живых от роты осталась лишь треть, но красноармейцам необходимо всеми силами защищать важный стратегический пункт. И бойцы действительно проявляют достойные восхищения стойкость, силу духа и самоотверженность.

Идею создания фильма по повести Кондратьева предложил петербургский бизнесмен Евгений Пригожин, который впоследствии профинансировал съемки. Его дедушка, Евгений Ильич Пригожин, участвовал в боях подо Ржевом, был лично знаком с Вячеславом Леонидовичем и впоследствии выступил прототипом главного героя повести Кондратьева «Искупить кровью».

С момента выхода «Ржев» удостоился большого количества положительных отзывов. «Мы попытались вернуть зрителей к реальности войны, помочь им прожить все события по-настоящему, дать возможность увидеть, насколько все было страшно. Сколько пришлось преодолеть. Только тогда понимаешь, какие потрясающие люди воевали», — рассказал режиссёр киноленты Игорь Копылов. По итогам первой недели проката военная драма оказалась в топ-5 самых кассовых фильмов уикенда. Как отметил Володихин о фильме и творчестве Кондратьева, «"Ржев" заставляет заново вчитаться в огненные строки даровитого, много страдавшего, много испытавшего в своей судьбе человека».

Фото с сайта tverlife.ru

Дмитрий Володихин — историк, член-корреспондент РАЕН, автор православного журнала «Фома», лауреат ряда литературных премий. Помимо событий военного периода, в область его научных интересов входят отечественная политическая и культурная история XVI-XVII вв., история русского консерватизма и традиционализма, философия и методология истории, а также история Русской Православной Церкви.



