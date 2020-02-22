Дональд Трамп смешал с грязью лидировавших на «Оскаре» «Паразитов»

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Американский президент Дональд Трамп сказал все, что думал, по поводу триумфа южнокорейской картины «Паразиты» на «Оскаре-2020».

Трамп разнес в пух и прах раскритиковал церемонию, выступая на митинге перед своими сторонниками в штате Колорадо, сообщает «Кинопоиск». «К слову, насколько плохим было вручение премии киноакадемии в этом году, вы видели? — спросил Трамп собравшихся. — победитель — фильм из Южной Кореи. Что за фигня? У нас достаточно проблем с Южной Кореей в торговле, а они называют его лучшим фильмом года? Хороший ли он?»

В пример Трамп поставил старый американский кинематограф, выделив «Унесенные ветром». « Давайте вернем «Унесенных ветром»… Можем мы, пожалуйста, вернуть «Унесенных ветром»? — обратился к собравшимся президент. — Это был лучший фильм в 1940 году, 80 лет назад. «Сансет бульвар»... Столько великолепных фильмов».

Американский прокатчик «Паразитов», компания NEON, в долгу не осталась. В своем официальном Твиттере они разместили видео выступления с подписью: «Понятное дело, он ведь не умеет читать», — намекая на то, что Трамп не смог смотреть фильм из-за субтитров.

