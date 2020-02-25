]]>
]]>
Главная Кино Новости

Присяжные признали Харви Вайнштейна виновным в изнасиловании

08:45 25.02.2020
Харви Вайнштейн
Фото с сайта wikipedia.org
Материалы по теме:

Присяжные суда Нью-Йорка признали голливудского продюсера Харви Вайнштейна виновным по двум из пяти пунктов обвинения: об изнасиловании и сексуальных домогательствах, сообщает CNBC.

По данным телеканала, Вайнштейна признали виновным в принуждении к оральному сексу ассистентки Мириам Халейи, работавшей в команде реалити-шоу "Проект Подиум", а также изнасиловании стилистки Джессики Манн.

Однако, при этом, присяжные оправдали его по трем другим более серьезным пунктам обвинения, по которым ему грозило заключение вплоть до пожизненного. Но и с оставшимися обвинениями, 67-летний голливудский продюсер может попасть за решетку на срок до 25 лет. 

По словам окружного прокурора Манхэттена Сая Вэнса, сейчас продюсеру грозит от пяти до 25 лет лишения свободы. В свою очередь, защита уже пообещала обжаловать приговор.

Дело в отношении Вайнштейна также рассматривается в суде Калифорнии.

Громкий скандал в Голливуде разгорелся, когда Вайнштейна обвинили в домогательствах десятки женщин, среди которых известные актрисы Анджелина Джоли, Ума Турман и Эшли Джадд. Продюсер на волне обвинений был уволен из собственной компании, а власти Нью-Йорка начали в его отношении расследование. Вайнштейн отрицал выдвинутые против него обвинения.

Темы: Расследование преступлений в мире, Резонансные судебные процессы в мире, Знаменитости и популярные персоны, Персоны и события в мире кино
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
25.02.2020, 16:14
Гость: ВВП

лучше б воспитанием детей занимался. Что его старшая дочь в стране сексуальной свободы Голландии делает? Лучшеб вернул уголовную статью за мужеложство.
25.02.2020, 13:00
Гость: Иван Иваныч

Правильно! Тем более дико , когда судят за обвинения задним числом, двадцатилетней давности. Которые никогда в нормальном государстве, где надо предъявить реальные доказательства( справки, экспертиза) а не бла бла бла, не примут к рассмотрению.
25.02.2020, 12:33
Гость: Какова основная причина этой возни?

1.Это борьба с НАРОДОНАСЕЛЕНИЕМ планеты и реализация масонской идеи "золотого миллиарда", в соответствии с которой на Земле должно проживать не более ОДНОГО МИЛЛИАРДА человек.
2.Творцы нынешнего миропорядка взвалили на себя ФУНКЦИИ БОГА.
3.Однако, основную "музыку" сегодня играют АТЕИСТЫ, у которых своя ВЕРА, что "БОГА НЕТ!"
4.Поскольку "бога нет", англосаксы стали ликвидировать КЛАССИЧЕСКОГО созданного Богом человека, расчеловечивать людей и пытаться вывести НОВУЮ породу.
5.Это и есть причины, по которым появляется дебилизм процессов по типу Вайнштейна.
6.Виноват ли Вайнштейн?
Ничуть! Настоящий мужик, кобель, талантливый режиссёр!
С актрисами (которых море) у него был взаимный бизнес - "ты мне, я тебе". Всё по честному!
А все эти "звёзды" оказались обыкновенными б...!
Примерно так...
Все комментарии (9)
]]>


Загрузка...

]]>
]]>






]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации