Присяжные признали Харви Вайнштейна виновным в изнасиловании

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Присяжные суда Нью-Йорка признали голливудского продюсера Харви Вайнштейна виновным по двум из пяти пунктов обвинения: об изнасиловании и сексуальных домогательствах, сообщает CNBC.

По данным телеканала, Вайнштейна признали виновным в принуждении к оральному сексу ассистентки Мириам Халейи, работавшей в команде реалити-шоу "Проект Подиум", а также изнасиловании стилистки Джессики Манн.

Однако, при этом, присяжные оправдали его по трем другим более серьезным пунктам обвинения, по которым ему грозило заключение вплоть до пожизненного. Но и с оставшимися обвинениями, 67-летний голливудский продюсер может попасть за решетку на срок до 25 лет.

По словам окружного прокурора Манхэттена Сая Вэнса, сейчас продюсеру грозит от пяти до 25 лет лишения свободы. В свою очередь, защита уже пообещала обжаловать приговор.

Дело в отношении Вайнштейна также рассматривается в суде Калифорнии.

Громкий скандал в Голливуде разгорелся, когда Вайнштейна обвинили в домогательствах десятки женщин, среди которых известные актрисы Анджелина Джоли, Ума Турман и Эшли Джадд. Продюсер на волне обвинений был уволен из собственной компании, а власти Нью-Йорка начали в его отношении расследование. Вайнштейн отрицал выдвинутые против него обвинения.