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Коронавирус лишит киноиндустустрию пяти миллиардов долларов

08:42 4.03.2020
Коронавирус лишит киноиндустустрию пяти миллиардов долларов
Кадр с сайта kino-teatr.ru
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Из-за шумихи вокруг коронавируса мировая индустрия кино, скорее всего, понесет грандиозные убытки.

Потери в сборах могут составить до пяти миллиардов долларов из-за отмен показов в связи с распространением коронавируса, сообщает РИА новости. Уже в в Китае закрыты все кинотеатры, а кассовые сборы в Южной Корее и в Италии существенно уменьшились. В Японии по той же причине снизился уровень посещаемости кинотеатров.

В этом году с 24 января по 23 февраля, когда в Китае традиционно отмечают Новый год, выручка от продажи билетов составила 4,2 миллиона долларов, тогда как в прошлом году кинозалы за это время заработали 1,76 миллиарда долларов.

В Южной Корее, на пятом по величине кинорынке, за прошедшие выходные объемы продаж билетов упали на 80% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «Страх ощущается почти физически. Ситуация похожа на историю с свиным гриппом в 2009 году, но тогда в Корее было 80 тысяч заболевших», — сказал официальный представитель крупнейшей корейской сети кинотеатров CGV.
Эксперты предупреждают, что потери отрасли в целом составят по меньшей мере пять миллиардов долларов. Эта цифра может сильно возрасти, если и на других мировых рынках кассовые сборы начнут падать.
 

Темы: Коронавирус, Кино в мире, Кинопроизводство и кинопроцесс в мире, Персоны и события в мире кино, Вирусные заболевания и их лечение
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
04.03.2020, 09:14
Гость: Гость

И правильно, и хватит кормить киношников. Установили себе миллионные гонорары. А с какой стати? Они что-небожители? Пусть получают за съемки среднюю зарплату по стране.
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