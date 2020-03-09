Скончался старейший шведский актер Макс фон Сюдов

17:03

Знаменитый шведский артист Макс фон Сюдов скончался во Франции 8 марта 2020 года на 91-м году жизни.

Актер мирно ушел из жизни в кругу семьи. «С разбитым сердцем, с бесконечной печалью, с невыносимой болью мы должны сообщить, что Макс фон Сюдов ушел из жизни 8 марта 2020 года», - сообщила супруга актера Катрин фон Сюдов.

Макс фон Сюдов получил всемирную известность, сыграв в нескольких фильмах Ингмара Бергмана - «Седьмая печать», «Земляничная поляна», «Лицо», «Девичий источник», «Час волка» и др. В 2016 году актёр появился в сериале «Игра престолов» в роли Трёхглазого ворона. Двукратный номинант на премии «Оскар», «Золотой глобус» и «Эмми».

Последней для Макса фон Сюдова стала роль бездушного адмирала Петренко в фильме Томаса Винтерберга «Курск» (2018) о гибели российской подводной лодки в 2000 году.

