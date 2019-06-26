Кинопремьера «Курск»: Обошлось без русофобии

Нашумевшая франко-бельгийская историческая драма «Курск» выйдет в российский прокат 27 июня

Военно-морская база Видяево, август 2000-го года. Российская армия все еще находится в плачевном положении. Подводник Павел собирается жениться, но денег, которые его сослуживцы собрали на банкет, катастрофически не хватает. И тогда капитан Максим Аверин восполняет недостаток средств, пожертвовав своими наручными часами.

Жена самого Аверина беременна вторым ребенком. Волнения, связанные с этой ситуацией, усугубляются тем, что через пару дней ее супругу нужно отправляться на учения.

Казалось бы, ничего сложного нет: подводная лодка должна выпустить торпеды и вернуться обратно. Но в результате возникшей внештатной ситуации судно сотрясают два мощных взрыва. Большинство членов экипажа гибнет сразу, а остальные, заблокировавшись в одном из отсеков, уповают на скорое спасение…

От «Курска», снятого под патронажем Люка Бессона, ждали дежурных русофобских откровений, но, слава Богу, обошлось без особой «клюквы». Наши моряки изображены в фильме с большой любовью и сочувствием. Долг для них превыше всего, поэтому, оказавшись в тяжелейшем положении, они не дают слабину, а ведут себя достойно до конца. На высоте оказываются их жены, которые, несмотря на тяжелый быт и постоянно витающее в воздухе ощущение опасности, остаются, прежде всего, любящими женщинами.

Загадочная русская душа передается в фильме через песни. Специально для фильма были написаны две музыкальные композиции, стилизованные под творчество дореволюционных композиторов. Одна из них – «Слышишь, как вечер стучится в окно» - исполняется в православном храме и служит предвестием скорой гибели героев. Второй моряки поднимают себе боевой дух в трудные минуты. Открыты герои и к воспритятию в чужеземных ценностей: например, перед погружением они с удовольствием смотрят по телевизору выступление Metallica в Тушино. Там, где слово дается музам, пушкам делать нечего…

Вопрос о достоверности показанных в «Курске» событий остается дискуссионным. Старательно солидаризуясь с результатами официальной причины гибели подлодки и передоверяя экранному Максиму Аверину знаменитое письмо-завещание капитана Дмитрия Колесникова, создатели фильма, тем не менее, сильно преувеличивают срок жизни оказавшихся в девятом отсеке членов экипажа. Сделано это для того, чтобы подчеркнуть безжалостность бюрократической машины, маскирующей страх и нерешительность высокими словами о сохранении военных секретов.

Тем не менее, создатели «Курска» все-таки воздерживаются от громких обвинений в адрес конкретных лиц из высших эшелонов российской власти. Откровенную неприязнь в фильме вызывает разве что вымышленный адмирал Петренко, которого играет замечательный актер Макс фон Сюдов. Но моральный крах этого героя изображен в финальной сцене, а в эпизоде, где разгневанные жены и матери моряков подвергают его обструкции соблюдена определенная доля корректности. Потому что в реальности подобные пресс-конференции проходили более бурно.

Кадр с сайта kinopoisk.ru