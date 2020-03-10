Федеральные каналы России скрывают обвал рубля

16:34

Первый, «Россия 1» и НТВ, относящиеся к разряду федеральных каналов, в новостях о финансовой ситуации в стране умудрились в вечерних выпусках новостей ни разу не указать, на сколько упал курс национальной валюты.

При этом крайним они выставили руководство Саудовской Аравии. Корреспонденты решив акцентировать внимание на антикризисных мерах Центробанка, которые «внушают оптимизм», сообщает TJ.

Первый канал сделал сюжет об «экономической стабильности в стране в связи с падением цен на нефть» главным в вечерних новостях. За пять минут ни разу не упоминалось, на сколько упал курс рубля и сколько он сейчас составляет.

ВГТРК также поставил сюжет о финансовой ситуации первым в выпуске. Как и на Первом, там сосредоточились на теме падения цен на нефть. Однако в отличие от коллег, «Россия 1» все-таки задалась вопросом, «как чувствует себя рубль», и даже показала зрителям график с текущим курсом. Но на сколько именно и за какой период упала национальная валюта, на телеканале не уточнили.

На НТВ сюжет об экономической ситуации вышел вторым после данных о новых случаях заражения коронавирусом COVID-19. Ведущий подчеркнул, что на фоне падения цен на нефть рубль «заметно снизился в цене», но отметил меры Центробанка и напомнил о наличии денег из резервного фонда на ближайшие 6-10 лет покрытия убытков. Текущий курс рубля показали в эфире без упоминания изменений за последние сутки.

Показательно, что ни на одном из каналов не употреблялись словосочетания вроде «падение рубля» или «обвал рубля». Об этом упомянул лишь эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев, который заявил, что не видит фундаментальных причин для падения рубля.

