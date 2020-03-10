]]>
]]>
Главная Кино Новости

Федеральные каналы России скрывают обвал рубля

16:34 10.03.2020
Федеральные каналы России скрывают обвал рубля
© KM.RU
Материалы по теме:

Первый, «Россия 1» и НТВ, относящиеся к разряду федеральных каналов, в новостях о финансовой ситуации в стране умудрились в вечерних выпусках новостей ни разу не указать, на сколько упал курс национальной валюты.

При этом крайним они выставили руководство Саудовской Аравии. Корреспонденты решив акцентировать внимание на антикризисных мерах Центробанка, которые «внушают оптимизм», сообщает TJ.

Первый канал сделал сюжет об «экономической стабильности в стране в связи с падением цен на нефть» главным в вечерних новостях. За пять минут ни разу не упоминалось, на сколько упал курс рубля и сколько он сейчас составляет.

ВГТРК также поставил сюжет о финансовой ситуации первым в выпуске. Как и на Первом, там сосредоточились на теме падения цен на нефть. Однако в отличие от коллег, «Россия 1» все-таки задалась вопросом, «как чувствует себя рубль», и даже показала зрителям график с текущим курсом. Но на сколько именно и за какой период упала национальная валюта, на телеканале не уточнили.

На НТВ сюжет об экономической ситуации вышел вторым после данных о новых случаях заражения коронавирусом COVID-19. Ведущий подчеркнул, что на фоне падения цен на нефть рубль «заметно снизился в цене», но отметил меры Центробанка и напомнил о наличии денег из резервного фонда на ближайшие 6-10 лет покрытия убытков. Текущий курс рубля показали в эфире без упоминания изменений за последние сутки.

Показательно, что ни на одном из каналов не употреблялись словосочетания вроде «падение рубля» или «обвал рубля». Об этом упомянул лишь эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев, который заявил, что не видит фундаментальных причин для падения рубля.
 

Темы: Экономический кризис в России, Нефтегазовый сектор экономики в мире, Телевидение и его влияние на общество в России, Экономический анализ и прогнозы
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
11.03.2020, 01:08
Гость: ABCD

Как в добрые старые советские времена.
В СМИ только о достижениях партии и пр-ва. Про обвал рубля ни слова, за то удивительно мощный натиск запутинской пропаганды которая на распев зачитывала личные заслуги великого кормчего.
10.03.2020, 23:57
Гость: Гоша

Мужчины тянутся к женскому полу,а ты за бакланами. Мда! Извращению нет предела.
10.03.2020, 22:13
Гость: ага

Все же знают что рубль привязан на поводке не к золоту, не к энергоресурсам и богатству страны, а к зеленым американским фантикам. А это значит что курс рубля к доллару будет таким каким его установит ФРС либо ЦБ что в принципе одно и тоже. Скоро лето и уставшие от "титанического" труда любители путешествовать будут покупать доллар по любой цене.
Все комментарии (24)
]]>


Загрузка...

]]>
]]>






]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации