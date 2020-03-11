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«Кролик Питер 2» тоже пал жертвой коронавируса

10:45 11.03.2020
«Кролик Питер-2» тоже пал жертвой коронавируса
Кадр с сайта kinopoisk.ru
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Кинокомпания Sony приняла нелегкое решение отложить дату премьеры фильма «Кролик Питер 2» в связи с шумихой по поводу эпидемии коронавируса.

Детская лента, которая должна была выйти в европейский прокат 27 марта, а в американский – 3 апреля, теперь появится на больших экранах Европы 7 августа 2020 года. Это уже второй релиз Sony, который приходится переносить из-за эпидемии – ранее аналогичная участь постигла новый фильм о Джеймсе Бонде с пророческим названием «Не время умирать».

«Кролик Питер 2» является сиквелом успешной ленты, вышедшей в 2018 году. По сюжету, Томас и крольчата, наконец, находят общий язык и начинают спокойную и размеренную жизнь за городом. Однако Питеру это совсем не по нраву: его мятежная душа требует приключений, и он отправляется на их поиски в большой город, туда, где его проделки уж точно оценят по достоинству. Тем временем, члены его большой дружной семьи, рискуя жизнью, отправляются вслед за Питером, чтобы вернуть его домой, и теперь беглецу предстоит решить, что же для него важнее всего.
 

Темы: Кинокомпании, Коронавирус, Кино в мире, Персоны и события в мире кино, Премьеры в мире кино
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