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«Созмультфильм» констатировал «смерть» попугая Кеши

15:35 13.03.2020
«Созмультфильм» констатировал смерть попугая Кеши
Кадр из мультфильма «Возвращение блудного попугая». Фото с сайта kinopoisk.ru
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Киностудия «Союзмультфильм» более не сможет продолжать работу над продолжением советского мультфильма про попугая Кешу.

Прискорбную новость озвучила на пресс-конференции председатель правления студии Юлиана Слащева, сообщает RNS. Причина в том, что кинокомпании не удалось договориться о продолжении с автором произведения, Александром Курляндским.

«Никак не идет процесс, мы остановили эту работу, потому что категорически против продолжения «Кеши» его автор Александр Курляндский. (...) Он сам хочет писать, а писать сам, к сожалению, в те сроки, темпы, которые нужны нам для выпуска современной анимации, он не сможет. (...) Поэтому мы остановили, «Кеша», к сожалению, дальше жить не будет», — сообщила Слащева.

Предправления добавила, что студия вела переговоры с Курляндским, предлагая ему различные варианты сотрудничества, но он отказался от какого-либо вида сотрудничества, исключая личное авторство в новых сериях.

Ранее киностудия сообщала, что вела переговоры об озвучке Кеши с Геннадием Хазановым и рассчитывала завершить работу над новой серией уже осенью прошлого года. Предполагалось, что проект будет представлять собой ситком.

«Попугай Кеша — Возвращение блудного попугая» — советский минисериал 1984 года по сценарию Александра Курляндского.
 

Темы: Кинокомпании, Кино в России, Мультфильм, Персоны и деятели российского кино, Персоны и события в мире кино
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Комментарии читателей
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14.03.2020, 00:16
Гость: две птицы ? что с ними будет ?

Что будет с QIWI-кошельками и ДОДО-пицца Романа Овчинникова ? QIWI-кошельки в этом издании по-моему писали капитализация около миллиарда то ли рублей, то ли долларов.
13.03.2020, 23:39
Гость: Житель Среднерусской возвышенности

Да и наплевать.
13.03.2020, 22:20
Гость: Леонид Александрович

Кеша жил!
Кеша жив!
Кеша будет жить!

А Курлядский молодец! Если бы он согласился, то этот "Союзмультфильм" опошлил бы хороший советский мультик, как и "Простоквашино".
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