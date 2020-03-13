«Созмультфильм» констатировал «смерть» попугая Кеши

15:35

Киностудия «Союзмультфильм» более не сможет продолжать работу над продолжением советского мультфильма про попугая Кешу.

Прискорбную новость озвучила на пресс-конференции председатель правления студии Юлиана Слащева, сообщает RNS. Причина в том, что кинокомпании не удалось договориться о продолжении с автором произведения, Александром Курляндским.

«Никак не идет процесс, мы остановили эту работу, потому что категорически против продолжения «Кеши» его автор Александр Курляндский. (...) Он сам хочет писать, а писать сам, к сожалению, в те сроки, темпы, которые нужны нам для выпуска современной анимации, он не сможет. (...) Поэтому мы остановили, «Кеша», к сожалению, дальше жить не будет», — сообщила Слащева.

Предправления добавила, что студия вела переговоры с Курляндским, предлагая ему различные варианты сотрудничества, но он отказался от какого-либо вида сотрудничества, исключая личное авторство в новых сериях.

Ранее киностудия сообщала, что вела переговоры об озвучке Кеши с Геннадием Хазановым и рассчитывала завершить работу над новой серией уже осенью прошлого года. Предполагалось, что проект будет представлять собой ситком.

«Попугай Кеша — Возвращение блудного попугая» — советский минисериал 1984 года по сценарию Александра Курляндского.

