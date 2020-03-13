«Яга. Кошмар темного леса»: мы дети, которых послали за смертью

Российский фильм ужасов «Яга. Кошмар темного леса» вышел в прокат

Семья подростка Егора переезжает в типовой элитный квартал Новой Москвы. Мальчик никак не может наладить отношения с мачехой, которая, вроде как, к нему со всей душой, и при этом даже не пытается навязывать своей любви. А тут вдруг Егору начинает сниться его мертвая мать, пытаясь заручиться какой-то поддержкой.

Вскоре обнаруживается, что с кварталом что-то нечисто. Из домов начинают пропадать дети, но для родителей трагедии в этом нет, поскольку информация об отпрысках быстро стирается из их памяти. Когда исчезает грудная сестренка Егора мальчик, заручившись поддержкой немногословной школьной подруги, объявляет нечисти войну.

Святослав Подгаевский – непревзойденный мастер российских хорорров. Его частенько критикуют, но лучше и больше «ужастиков», чем он, в нашей стране пока еще не снял. К чести режиссера, он никогда не ставит совсем уж оторванные от реальности ленты, а говорит о наболевшем.

Например – о неприютных детях, о которых вечно спешащие куда-то родители, постоянно забывают. Отсюда – прямые к «Нелюбви» Андрея Звягинцева, актерский дуэт из которой (Эмилия Спивак и Алексей Розин) снимается и в «Яге». Подгаевский помещает их в антураж таких вершинных экранизаций Стивена Кинга, как «Сияние» и «Оно» добиваясь почти непрекращающегося саспенса.

Однако считать «Ягу» вторичным продуктом было бы неверно. У Подгаевского есть свой арсенал неповторимых приемов. В фильмах «Владение 18» и «Пиковая дама. Черный обряд» он последовательно разрабатывает жанр современного индустриального хоррора, главным героем которого становится даже не какой-нибудь прилипчивый монстр, а ненасытная московская окраина, регулярно поглощающая в своих типовых недрах тысячи потерянных лузеров, не имеющих ни прошлого, ни будущего.

Жители же благоустроенного «бисквитного» квартала в «Яге» выглядят более успешными, чем прежние герои Подгаевского. Но счастья им это не приносит. В погоне за внешним благополучием они забыли о своих корнях, поэтому их того и гляди норовит поглотить вырвавшаяся наружу тёмная хтонь.

Нельзя не заметить, что в показанном городке (реальный, между прочим, квартал в 16-ти километрах от МКАД), нет ни храмов, ни концертных залов, ни библиотек, а информацию о композиторах герои получают из голосовых подсказок в телефоне. Тут уж жди беды – если не держаться за то, что сделано своими руками. Например, за скромный вязаный детский носочек, который становится в фильме настоящей путеводной нитью.

Кадры с сайта kino-teatr.ru