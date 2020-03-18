]]>
]]>
Главная Кино Новости

Российские кинотеатры ударили бесплатным просмотром по коронавирусу

08:45 18.03.2020
Российские кинотеатры ударили бесплатным просмотром по коронавирусу
© KM.RU, Алексей Белкин
Материалы по теме:

Ведущие российские онлайн-кинотеатры, включая Okko, Ivi, Premier, KinoPoisk и more.tv в связи тотальным карантином из-за коронавируса объявили акцию.

Например, онлайн-кинотеатр Okko запустил чат-бота с бесплатными подписками для тех, кто остался дома на карантине из-за коронавируса, сообщает РИА Новости. Чат-бот выдает промокод на пакет подписок «Оптимум» на 14 дней, предложением могут воспользоваться все пользователи, которые не имеют действующей подписки.

Не отстает от коллег и онлайн-кинотеатр Ivi, известивший о введении месячной подписки стоимостью 1 рубль для новых пользователей, акция продлится в течение месяца. Онлайн-кинотеатр Premier предоставил бесплатный доступ к контенту, произведенному ресурсами холдинга «Газпром-медиа».

Сервис KinoPoisk также сообщил, что открывает бесплатный доступ к контенту до конца апреля для всех пользователей, не имеющих подписку на данный момент. Аналогичное решение сроком на месяц принял онлайн-сервис more.tv.

Темы: Коронавирус, Интернет в России, Кино в России, Персоны и события в мире кино, Проблемы кинопроката в России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>


Загрузка...

]]>
]]>






]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации