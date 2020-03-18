Российские кинотеатры ударили бесплатным просмотром по коронавирусу

08:45

Ведущие российские онлайн-кинотеатры, включая Okko, Ivi, Premier, KinoPoisk и more.tv в связи тотальным карантином из-за коронавируса объявили акцию.

Например, онлайн-кинотеатр Okko запустил чат-бота с бесплатными подписками для тех, кто остался дома на карантине из-за коронавируса, сообщает РИА Новости. Чат-бот выдает промокод на пакет подписок «Оптимум» на 14 дней, предложением могут воспользоваться все пользователи, которые не имеют действующей подписки.

Не отстает от коллег и онлайн-кинотеатр Ivi, известивший о введении месячной подписки стоимостью 1 рубль для новых пользователей, акция продлится в течение месяца. Онлайн-кинотеатр Premier предоставил бесплатный доступ к контенту, произведенному ресурсами холдинга «Газпром-медиа».

Сервис KinoPoisk также сообщил, что открывает бесплатный доступ к контенту до конца апреля для всех пользователей, не имеющих подписку на данный момент. Аналогичное решение сроком на месяц принял онлайн-сервис more.tv.