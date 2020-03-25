Скончалась народная артистка СССР Инна Макарова

14:48

Народная артистка СССР и лауреат Сталинской премии I степени Инна Макарова скончалась в ночь на 25 марта на 94-м году жизни

Актриса неважно себя чувствовала в последние несколько недель, проходя лечение в одной из клиник Москвы, сообщает «Экспресс-газета». «К сожалению, уходит ее память, совсем уходит. Начинает видеть всех людей, которые уже ушли. Папу моего, бабушку. Я не разочаровываю ее в этом, не спорю», — рассказывала Наталья Бондарчук о маме в январе этого года.

Первым мужем Инны Владимировны был актер и режиссер Сергей Бондарчук. От этого брака появилась дочь Наталья Бондарчук, ставшая актрисой и кинорежиссером. Вторым мужем Макаровой был хирург Михаил Перельман. Он ушел из жизни 2013 году. Инна Владимировна пережила его почти на 7 лет.

Время и место прощания с известной актрисой будут названы позже. Точная причина смерти пока не оглашается.

Инна Макарова родилась в 1926 году сибирском городе Тайга, который сейчас относится к Кемеровской области. Ее отец, Владимир Макаров, являлся поэтом и был членом Союза писателей СССР. Мать актрисы, Анна Герман, работала литературным редактором новосибирского радиокомитета, а также была заведующей литературной частью местного театра «Красный факел».

Зрители запомнили и полюбили Инну Макарову по ярким ролям в фильмах «Девчата», «Молодая гвардия», «Сельский врач», «Дело Румянцева», «Высота», «Дорогой мой человек», «Женитьба Бальзаминова», «Безответная любовь» и многим другим.

