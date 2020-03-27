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Премьеру нового «Простоквашино» приурочат к выходной неделе

13:05 27.03.2020
Премьеру нового «Простоквашино» приурочат к выходной неделе
Стоп-кадр из мультфильма «Простоквашино»
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Киностудия «Союзмультфильм» подготовила премьеры новых серий мультфильмов «Простоквашино», «Оранжевая корова» и «Пиратская школа».

Свежие серии будут доступны в сети аккурат к началу выходной недели, объявленной Владимиром Путиным два дня назад из-за коронавируса. «30 марта, в понедельник, на Youtube-канале киностудии появится 29-й эпизод под названием «Доить или не доить». . Он расскажет о том, как новая героиня мультсериала няня Маргарита Егоровна, которую озвучивает народная артистка РФ Татьяна Васильева, начинает карьеру деревенского драматурга», - передает РИА Новости официальное сообщение студии.

Параллельно «Союзмультфильм» представит новые серии мультсериала «Оранжевая корова», а уже 1 апреля можно будет увидеть продолжение истории героев «Пиратской школы».
 

Темы: Кинокомпании, Кино в России, Мультфильм, Персоны и события в мире кино, Премьеры в мире кино
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