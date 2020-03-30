]]>
]]>
Главная Кино Новости

Никита Михалков выступил в защиту Харви Вайнштейна

14:59 30.03.2020
Никита Михалков выступил в защиту Харви Вайнштейна
Никита Михалков © KM.RU, Алексей Белкин
Материалы по теме:

Никита Михалков в эфире программы «Бесогон ТВ» уничижительно высказался о «жертвах» Харви Вайнштейна.

Режиссер возмутился, что норвежский террорист Андреас Брейвик, признанный виновным в смерти 77 человек, получил 21 год «достаточно комфортной тюрьмы», в то время как бывшего голливудского магната приговорили к 23 годам заключения. По мнению Михалкова, «женщины с пониженной социальной ответственностью» сами шли на контакт с Вайштейном, чтобы получить «Оскар» или роль в фильме. «Там не было тяги, любви и страсти. Там был холодный расчет», — подчеркнул он.

Михалков не забыл о заслугах Вайнштейна, который «за последние 20 лет сделал 70 лучших американских картин». «Он потерял все. Он никто. Ноль. Он раздавлен, уничтожен. Его проще было застрелить», — заявил режиссер. По его мнению, все женщины, которые говорили о домогательствах продюсера, «потеряли товарный вид» и захотели напомнить о себе. Михалков пожаловался, что в настоящее время все идет на продажу, а толерантностью объясняется трусость.

11 марта Вайнштейна приговорили к 23 годам лишения свободы.
 

Темы: Звезды зарубежного кино, Звезды российского кино, Кино в мире, Кино в России, Скандалы и разоблачения в мире
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
31.03.2020, 01:14
Гость: Ну-ну

На самом деле обе стороны стоя друг-друга. С одной стороны крутой сексуально озабоченный продюсер, с другой стороны целая толпа "прости господи", которые стоят в очереди, чтобы запрыгнуть к нему в койку в надежде получить роль. При этом, судя по внешним данным многих голливудских звёзд, в койку к нему лезли не самые красивые представительницы самой древней профессии. Или со вкусом у него беда :)
А то, что все роли в Голливуде(и не только) получают через постель известно даже детям.
В то же время с юридической точки зрения обвинения трицателетней давности действительно выглядят абсурдом. В принципе, таким образом можно посадить большенство продюссеров и звёзд, и не только голливудских.
Курево и порево для богемы это стандартный образ жизни.
Впрочем, этот Харви, судя по всему,тоже достаточно мерзкий тип.
30.03.2020, 21:23
Гость: МВИ

Страшно не уничтожение Харви Вайнштейна, страшно уничтожение "презумпции невиновности". Всё это судилище больше похоже на инквизицию времён средневековья,как можно назвать всё это судом? Отсутствие доказательств,это самое большое преступление. Вайнштейн не отказывался от сексуальных контактов с этими дамами, но это не главное,выяснять в суде надо было,что происходило, секс по согласию или принуждение к сексу. Как можно осудить человека за изнасилование, если клиентка на хорошую роль,сама запрыгнула в постель? По меньшей мере это смешно. Но и не это самое главное, получается в настоящее время судебная система сша нанесла удар по семейным традициям, пока в сша, но с прицелом на всё человечество. Думаю мужчины всё поймут правильно и не будут регистрировать семейные отношения. Проще и безопаснее сходить в бардель заплатить по тарифу и для суда не выбрасывать квитанцию.
Самое поразительное в этом судилище,янки всегда и везде утвердали и утверждают,что сша, это правовое г-во. Можно после такого в это поверить? Полностью поддерживаю НС.Михалкова.
30.03.2020, 20:40
Гость: Поддерживаю Никиту Михалкова

Опомнитесь!
Ведь всё идёт к тому, что скоро будут сажать в тюрьму в Америке за донос на мужчину какой-либо женщины, за то, что ей показалось, что он на неё посмотрел, и это будет расцениваться как сексуальное домогательство. Европа потом примет аналогичные законы, а российские либералы и правозащитники будут продавливать такие законы.
--
И ВОТ ЭТО БУДЕТ САМОЕ СТРАШНОЕ!
Все комментарии (22)
]]>


Загрузка...

]]>
]]>






]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации