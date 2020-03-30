Никита Михалков выступил в защиту Харви Вайнштейна

14:59

Никита Михалков в эфире программы «Бесогон ТВ» уничижительно высказался о «жертвах» Харви Вайнштейна.

Режиссер возмутился, что норвежский террорист Андреас Брейвик, признанный виновным в смерти 77 человек, получил 21 год «достаточно комфортной тюрьмы», в то время как бывшего голливудского магната приговорили к 23 годам заключения. По мнению Михалкова, «женщины с пониженной социальной ответственностью» сами шли на контакт с Вайштейном, чтобы получить «Оскар» или роль в фильме. «Там не было тяги, любви и страсти. Там был холодный расчет», — подчеркнул он.

Михалков не забыл о заслугах Вайнштейна, который «за последние 20 лет сделал 70 лучших американских картин». «Он потерял все. Он никто. Ноль. Он раздавлен, уничтожен. Его проще было застрелить», — заявил режиссер. По его мнению, все женщины, которые говорили о домогательствах продюсера, «потеряли товарный вид» и захотели напомнить о себе. Михалков пожаловался, что в настоящее время все идет на продажу, а толерантностью объясняется трусость.

11 марта Вайнштейна приговорили к 23 годам лишения свободы.

