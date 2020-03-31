Скончался драматург, автор «Покровских ворот», Леонид Зорин

13:59

Советский и российский драматург Леонид Зорин (настоящая фамилия – Зальцман) скончался 31 марта на 96-м году жизни.

Информацию о смерти писателя подтвердила его супруга Татьяна Поспелова. «Он скончался сегодня ночью от остановки сердца, — приводит ее слова ТАСС. — Муж давно и тяжело болел».

Леонид Генрихович Зорин появился на свет 3 ноября 1924 года в Баку, с 1948 года жил в Москве. Он написал около 50 пьес, среди которых «Друзья и годы» (1962), «Варшавская мелодия» (1967), «Покровские ворота» (1974) и другие. Спектакли по его пьесам были поставлены на сценах многих отечественных и зарубежных театров.

Зорин принимал участие в работе над сценариями фильмов «Человек ниоткуда» Эльдара Рязанова (1961), «Покровские ворота» Михаила Козакова (1982), «Царская охота» Виталия Мельникова (1990).

Среди последних произведений автора — романы «Юпитер», «Сансара», «Выкрест», «Глас народа». Сочинения писателя переведены на английский, немецкий, французский, испанский, болгарский, польский, сербский и другие языки.

Писатель был отмечен орденами «Знак Почета» (1974) и «Дружбы народов» (1986), стал лауреатом нескольких литературных премий.

О месте и времени прощания и погребения Леонида Зорина пока не сообщается.