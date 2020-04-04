Анастасия Заворотнюк подала о себе весть впервые за долгое время

20:25

Тяжелобольная Анастасия Заворотнюк впервые за несколько месяцев дала о себе знать.

Случилось это 3 апреля в день ее 49-летия, сообщает «Российская газета». Актриса (предположительно, лично) вышла на связь, ответив в Инстаграме на поздравление Инны Михайловой, супруги певца Стаса Михайлова. «Инна, огромное спасибо Вам и Стасу за внимание и такое теплое поздравление! Мне было очень приятно. Ваша Настя», - гласит ответ.

Также артистку поздравили и представители российского шоу-бизнеса, среди которых Дима Билан, экс-участник проекта «Чай вдвоем» Денис Клявер, певица Зара, светская львица Лена Ленина, так далее.

Напомним, что у Заворотнюк предположительно рак мозга. Родные актрисы долгое время не комментировали ее состояние, но в итоге все же признались, что она болеет, не уточняя диагноза. Информационная блокада вокруг Анастасии Заворотнюк спровоцировала даже слухи о ее смерти.

