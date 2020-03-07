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СМИ сообщили о том, что Заворотнюк умерла еще три месяца назад

09:45 7.03.2020
Заворотнюк умерда три месяца назад
Фото со страницы Анастасии Заворотнюк на Facebook

Полное отсутствие официальной информации вокруг состояния здоровья актрисы Анастасии Заворотнюк начало порождать самые жуткие домыслы.

На одном из форумов появилось сообщение о том, что актриса скончалась еще три месяца назад, но завещала хранить эту информацию втайне до последнего. «Познакомился на днях с одним чуваком, в силу своей профессии он крутится среди российских звезд. Рассказывает: типа Заворотнюк умерла еще три месяца назад, завещала чтоб похоронили тайно и обнародовали только через полгода, — передает 31tv.ru сообщение пользователя с непечатным ником.

По последней инсайдерской информации, в феврале актриса с дочкой улетела на лечение в Италию. До этого сообщалось, что перед Новым годом ее выписали из московской больницы.

Любопытно, что дело, открытое по долгу Анастасии Заворотнюк, было закрыто подмосковным приставом из-за «невозможности найти должника», сообщает Царьград. Официального подтверждения продажи дома от близких Анастасии пока не поступало.
 

Темы: Анастасия Заворотнюк, Актеры и актрисы российского кино, Кино в России, Онкологические заболевания и борьба с ними
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Комментарии читателей
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07.03.2020, 15:49
Гость: И

даже тут есть личный опыт. Обалдеть! Интересно бы знать, а в употреблении тараканьего молока тоже есть опыт личный? Поделись...
07.03.2020, 14:59
Гость: World

А те пики , что?
Двойник?
Сходите еще раз на прием, КМ - проверьте
07.03.2020, 14:24
Гость: личный опыт

мутная история. Складывается впечатление, что хитрая хохлушка таким способом пытается уйти от выплаты долгов, да еще и пропиариться.
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