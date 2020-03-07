СМИ сообщили о том, что Заворотнюк умерла еще три месяца назад

09:45

Полное отсутствие официальной информации вокруг состояния здоровья актрисы Анастасии Заворотнюк начало порождать самые жуткие домыслы.

На одном из форумов появилось сообщение о том, что актриса скончалась еще три месяца назад, но завещала хранить эту информацию втайне до последнего. «Познакомился на днях с одним чуваком, в силу своей профессии он крутится среди российских звезд. Рассказывает: типа Заворотнюк умерла еще три месяца назад, завещала чтоб похоронили тайно и обнародовали только через полгода, — передает 31tv.ru сообщение пользователя с непечатным ником.

По последней инсайдерской информации, в феврале актриса с дочкой улетела на лечение в Италию. До этого сообщалось, что перед Новым годом ее выписали из московской больницы.

Любопытно, что дело, открытое по долгу Анастасии Заворотнюк, было закрыто подмосковным приставом из-за «невозможности найти должника», сообщает Царьград. Официального подтверждения продажи дома от близких Анастасии пока не поступало.

