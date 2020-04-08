Супруг умершей сестры рыжего «Иванушки» пошел на «Дом-2»

14:44

Муж умершей сестры вокалиста «Иванушек» Андрея Григорьева-Аполлонова (полный тезка певца) отправился на «Дом-2» за новой любовью.

Сестра певца Юлия скончалась три года от бронхиальной астмы. Родственник звезды намерен забрать с проекта очаровательную брюнетку Сашу Узерцову, которую присмотрел на шоу «Бородина против Бузовой», сообщает «СтарХит». На эту новость пользователи Сети отреагировали крайне негативно. «Ужасный, алчный. Пришел за пиаром»; «Еще один врун, который жил за счет сестры Андрея. Альфонс!» — негодовали многие из них.

Андрей пока не реагирует на едкие комментарии в свой адрес. «Да я почти девственник! — признался он. — Несколько лет я даже думать о других женщинах не мог, а когда боль потери удалось немного заглушить с помощью музыки, я понял, что в реальной жизни почти невозможно познакомиться с девушкой — нет ни времени, ни возможности. В сайты знакомств я тоже не верю. А вот «Дом-2» — отличная возможность для того, чтобы найти любовь».

