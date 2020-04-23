Первый 3D-мультфильм о Чебурашке вышел в Японии

18:19

Японцы отметили десятилетие выхода в своей стране мультфильма про Чебурашку, представив впервые в мире еще один мультик про Чебурашку, но в 3D-формате.

Новинка размещена на YouTube-канале проекта. Короткометражный мультфильм длится 4 минуты. Так же, как и в оригинальной истории, Крокодил Гена обнаруживает Чебурашку в ящике с апельсинами. Однако дальше начинаются разночтения.

Оказавшись в одной клетке в зоопарке, герои Эдуарда Успенского понимают, что никому не нужны. И тогда они начинают переоблачаться в костюмы кроликов, пингвинов и панд. Потом Гена и Чебурашка оставляют эту затею. Крокодил начинает играть на гармошке, а его маленький друг – танцует. За это они получают звезду как лучшие звери зоосада.

Российские зрители знакомы по японскому сериалу про Чебурашку по фильму 2013 года из трех частей: «Чебурашка и цирк», «Чебурашка идёт в зоопарк» и «Советы Шапокляк». Лента была максимально стилизована под советские мультфильмы об этих героях.

