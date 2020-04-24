Павел Деревянко сменил Гарика Сукачева в новом «Простоквашино»

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Звезда фильмов «Девять жизней Нестора Махно» и «Люби меня» Павел Деревянко озвучил пса Шарика в очередной серии обновленного «Простоквашино».

Заключительная — тридцатая — серия первого сезона «Простоквашино» появилась 24 апреля на цифровых ресурсах, сообщат РИА Новости. Павел Деревянко в ней сменил Гарика Сукачева, озвучившего Шарика в предыдущих сериях.

Сорокатрехлетний уроженец Таганрога Павел Деревянко утверждает, что роль ему близка, поскольку в детстве он много времени проводил в деревне.

В финальной серии сезона «Доить или не доить» няня Маргарита Егоровна усиленно готовится к поэтическому конкурсу, позарившись на главный приз — поездку в Англию. Все остальные ей дружно помогают, привлеченные возможностью отдохнуть в перспективе от назойливой пестуньи.