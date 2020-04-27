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Владимир Маковецкий ответил критикам сериала «Зулейха открывает глаза»

13:18 27.04.2020
Владимир Маковецкий ответил критикам сериала «Зулейха открывает глаза»
Кадр с сайта kino-teatr.ru
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Сыгравший в одиозном сериале «Зулейха открывает глаза» Сергей Маковецкий ответил на критику этого телепроекта, что чувства истинно верующих оскорбить нельзя.

Актер уверен в своей правоте — хотя бы потому, что убедительно сыграл несколько лет назад православного батюшку в фильме «Поп».

А нынешний ответ был вызван решительными действиями главы думского комитета по развитию гржданского общества Сергея Гаврилова, который пожаловался в Минкульт из-за оскорбления содателями сериала чувств верующих и очернение советской истории.

Сергей Маковецкий напомнил, что это просто кино, сообщает РБК

Напомним, что на «Зулейху открывает глаза» враз ополчились коммунисты и татарские националисты, угрожавшие Чулпан Хаматовой, которая сыграла в сериале главную роль.

Полемический анализ сериала опубликован и на нашем портале.    

Темы: Кино
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Комментарии читателей
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27.04.2020, 20:37
Гость: Сердечник

гениально сыграл гениального врача, извините за тавтологию.
попы и татары путь идут лесом.
27.04.2020, 20:19
Гость: Carlos

История получается занятная...
Как с последней американской версией "зоо спартанцев" - дружно плевались и греки, и иранцы, а тут дружно плюются и коммунисты, и татарские националисты...
27.04.2020, 19:26
Гость: Добрый-20

Что то Вы Иваныч, не в такт с линией партии колебаетесь?! Глядите, так можете и с правильного курса сбиться.
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