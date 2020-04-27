Владимир Маковецкий ответил критикам сериала «Зулейха открывает глаза»
Сыгравший в одиозном сериале «Зулейха открывает глаза» Сергей Маковецкий ответил на критику этого телепроекта, что чувства истинно верующих оскорбить нельзя.
Актер уверен в своей правоте — хотя бы потому, что убедительно сыграл несколько лет назад православного батюшку в фильме «Поп».
А нынешний ответ был вызван решительными действиями главы думского комитета по развитию гржданского общества Сергея Гаврилова, который пожаловался в Минкульт из-за оскорбления содателями сериала чувств верующих и очернение советской истории.
Сергей Маковецкий напомнил, что это просто кино, сообщает РБК.
Напомним, что на «Зулейху открывает глаза» враз ополчились коммунисты и татарские националисты, угрожавшие Чулпан Хаматовой, которая сыграла в сериале главную роль.
Полемический анализ сериала опубликован и на нашем портале.