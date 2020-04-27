Не просто фильм: на НТВ состоится премьера остросюжетного боевика «Шугалей»

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1 мая, в Праздник Весны и Труда, в 21:00 в эфире телеканала НТВ пройдет премьера художественного фильма «Шугалей». Сюжет киноленты основан на реальной истории

Фото с сайта shugalei-film.com

Главные герои — российские социологи Максим Шугалей и Самер Суэйфан, которые весной 2019 года отправились в Ливию, чтобы изучить общественную и политическую ситуацию. Однако в ходе исследований ученых незаконно заключили в плен в Триполи.

Официальных обвинений россиянам так и не было выдвинуто, а сами социологи до сих пор содержатся в тюрьме «Митига», которая известна нечеловечными условиями и пытками заключенных.

Тем временем на Родине соотечественников не бросили: политики, дипломаты, общественные деятели пытаются освободить Максима и Самера, однако посольство Ливии в Москве не может дать точного ответа о судьбе социологов. По сюжету фильма, в России начинают готовить операцию по спасению соотечественников. Как разрешится ситуация на самом деле – пока неизвестно.

«Впервые: не просто фильм, «основанный на реальных событиях», но и про то, что «происходит здесь и сейчас», — так описал «Шугалея» в своем телеграм-канале глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич, который постоянно следит за судьбой заключенных.

Неравнодушна к судьбе Максима и Самера также известная гражданская активистка Мария Бутина. «Задержание наших граждан в любой стране — акт совершенно возмутительный. И наша страна, естественно, должна предпринимать все возможные меры для их вызволения», - заявляет она.

Посмотреть фильм о политических интриги, полный накала страстей, можно будет на канале НТВ уже в эту пятницу в 21:00. Зрители, которые не смогут увидеть захватывающую премьеру фильма «Шугалей», в последующем могут посмотреть киноленту в российских онлайн-кинотеатрах.