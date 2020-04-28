Госдума законодательно обяжет телеканалы показывать титры после фильмов
Государственная дума РФ подготовила законопроект об обязательном показе телеканалами титров в финале каждого фильма.
Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская объяснила, что отныне титры должны идти на ТВ не менее минуты и безо всякой ускоренной перемотки, сообщает РИА Новости. Скомканный формат демонстрации титров Ямпольская считает проявлением пренебрежения к создателям фильмов.
Кроме того, по мнению главы думского комитета по культуре, обрезание финального саундтрека, нередко написанного специально для заключительных титров, является настоящим варварством.
Показатель в одну минуту был рассчитан депутатами эмпирическим путем после мониторинга ряда фильмов, позволившего за это время получить о создателях каждой картины исчерпывающую информацию.