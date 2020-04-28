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Госдума законодательно обяжет телеканалы показывать титры после фильмов

19:10 28.04.2020
Госдума законодательно обяжет показывать титры после фильмов
© KM.RU, Алексей Белкин
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Государственная дума РФ подготовила законопроект об обязательном показе телеканалами титров в финале каждого фильма. 

Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская объяснила, что отныне титры должны идти на ТВ не менее минуты и безо всякой ускоренной перемотки, сообщает РИА Новости. Скомканный формат демонстрации титров Ямпольская считает проявлением пренебрежения к создателям фильмов.

Кроме того, по мнению главы думского комитета по культуре, обрезание финального саундтрека, нередко написанного специально для заключительных титров, является настоящим варварством.

Показатель в одну минуту был рассчитан депутатами эмпирическим путем после мониторинга ряда фильмов, позволившего за это время получить о создателях каждой картины исчерпывающую информацию. 

Темы: Законотворческая деятельность в России, Кино в России, Телевидение и его влияние на общество в России, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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28.04.2020, 22:47
Гость: д. советник

Внимательное прочтение титров спасает от коронавируса?
28.04.2020, 21:22
Гость: понятно

космополиты решили прославить своих "ваятелй" по кино-искусству. Вот если бы что-то подобное предложили национал-патриоты то это было бы расценено как вмешательство в "независимую" политику теле-каналов
28.04.2020, 21:20
Гость: Сейчас

это самое важное.
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