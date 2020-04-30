Сериал «Зулейха открывает глаза» установил ряд рекордов

13:35

Одиозный сериал «Зулейха открывает глаза» смог вырваться вперед сразу по нескольким рейтинговым показателям.

Новый проект канала «Россия» оказался вне конкуренции сразу в двух полярных возрастных категориях 18+ и 4+, сообщает РИА Новости. В первой из них доля зрителей сериала составила 20,9% при рекордном среднем показателе 7,4%, а во второй — 20% (средний показатель составляет 6,4%).

Активно просматривался сериал не только на ТВ, но и на YouTube. Суммарная интернет-аудитория всех серий составила 18,4 миллиона человек.

«Зулейха открывает глаза» является экранизацией романа Гузель Яхиной. Создатели фильма ставят его в один ряд с киноадаптациями «Идиота» Федороа Достоевского и «Обители» Захра Прилпина (сериал по роману последнего готовится к выхожу).