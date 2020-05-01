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Последний фильм с Владимиром Этушем выйдет в День Победы

15:09 1.05.2020
Последний фильм с Владимиром Этушем выйдет в День Победы
Кадр с сайта kino-teatr.ru

Короткометражный фильм Сергея Батаева «Старый вояка», в котором сыграл свою последнюю роль Владимир Этуш, выйдет в день 75-летия Великой Победы 9 мая.

Этуш поверил в молодого режиссера и принял приглашение сняться в 19-минутной ленте,  сообщает РИА Новости. Процесс занял четыре съемочных дня. «Старый вояка» будет показан на канале «Культура» 9 мая. 

Фильм рассказывает о старике, который, несмотря на свою немощь, сбегает, чтобы воевать. Дочь его силком возвращает, но поступок деда оставляет неизгладимое впечатление в ее душе. 

Сам Владимир Этуш ушел на фронт в начале войны 19-летним парнем. Освобождал Ростов-на-Дону и Украину, в 1943 году был ранен и комиссован. Награжден орденом Красной Звезды. 

Фильм начнется 9 мая в 18.45. 

Темы: Актеры и актрисы российского кино, Кино в России, Персоны и события в мире кино, Премьеры в мире кино, Память о Великой Отечественной войне
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