Последний фильм с Владимиром Этушем выйдет в День Победы

15:09

Короткометражный фильм Сергея Батаева «Старый вояка», в котором сыграл свою последнюю роль Владимир Этуш, выйдет в день 75-летия Великой Победы 9 мая.

Этуш поверил в молодого режиссера и принял приглашение сняться в 19-минутной ленте, сообщает РИА Новости. Процесс занял четыре съемочных дня. «Старый вояка» будет показан на канале «Культура» 9 мая.

Фильм рассказывает о старике, который, несмотря на свою немощь, сбегает, чтобы воевать. Дочь его силком возвращает, но поступок деда оставляет неизгладимое впечатление в ее душе.

Сам Владимир Этуш ушел на фронт в начале войны 19-летним парнем. Освобождал Ростов-на-Дону и Украину, в 1943 году был ранен и комиссован. Награжден орденом Красной Звезды.

Фильм начнется 9 мая в 18.45.