Алибасова обвинили в присвоении квартиры Федосеевой-Шукшиной

13:57

Экс-адвокат Лидии Федосеевой-Шукшиной подал жалобу в СК РФ на Бари Алибасова.

Юрист убежден, что Алибасов вместе с адвокатом Сергеем Жориным обходными путями заполучили квартиру актрисы в Новой Москве, сообщает РЕН-ТВ. Тандем оформил на жилплощадь договор дарения и, воспользовавшись неопытностью Федосеевой-Шукшиной, добились от нее подписания документа. Квартира была переоформлена на продюсера, который, в свою очередь, «подарил» ее своему помощнику Сергею Моцарю.

Адвокат Лидии Федосеевой-Шукшиной Сергей Жорин назвал жалобу коллеги абсурдной, сообщает Пятый канал. Юрист отметил, что в безграмотно составленном документе свалены «в одну кашу» заявление о преступлении, постановление о возбуждении уголовного дела, и даже постановление об избрании меры пресечения. При этом в графе о понимании ответственности за заведомо ложный донос подпись составителя отсутствует.

Между тем, по словам Сергея Жорина, нынешний адвокат Юлия Вербицкая-Линник вообще не понимает смысла поданной предшественником жалобы. Однако теперь ей придется разбираться с этим в рамках действующего законодательства.