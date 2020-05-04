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Алибасова обвинили в присвоении квартиры Федосеевой-Шукшиной

13:57 4.05.2020
Алибасова обвинили в присвоении квартиры Федосеевой-Шукшиной
Бари Алибасов © KM.RU, Игорь Варнавский
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Экс-адвокат Лидии Федосеевой-Шукшиной подал жалобу в СК РФ на Бари Алибасова.

Юрист убежден, что Алибасов вместе с адвокатом Сергеем Жориным обходными путями заполучили квартиру актрисы в Новой Москве, сообщает РЕН-ТВ. Тандем оформил на жилплощадь договор дарения и, воспользовавшись неопытностью Федосеевой-Шукшиной, добились от нее подписания документа. Квартира была переоформлена на продюсера, который, в свою очередь, «подарил» ее своему помощнику Сергею Моцарю.

Адвокат Лидии Федосеевой-Шукшиной Сергей Жорин назвал жалобу коллеги абсурдной, сообщает Пятый канал. Юрист отметил, что в безграмотно составленном документе свалены «в одну кашу» заявление о преступлении, постановление о возбуждении уголовного дела, и даже постановление об избрании меры пресечения. При этом в графе о понимании ответственности за заведомо ложный донос подпись составителя отсутствует.

Между тем, по словам Сергея Жорина, нынешний адвокат Юлия Вербицкая-Линник вообще не понимает смысла поданной предшественником жалобы. Однако теперь ей придется разбираться с этим в рамках действующего законодательства.  

Темы: Звезды российской музыкальной индустрии, Кино в России, Музыка и шоу-бизнес, Скандалы в мире музыки и шоу-бизнеса, Недвижимость
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Комментарии читателей
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04.05.2020, 17:34
Гость: а в ''кроте''

Не кислота,а щелочь
04.05.2020, 16:14
Гость: Алик

Знали бы: до какого фонаря нам это всё! Ну понятно же, Алибасов не может без внимания публики обойтись и без денег. Так пусть уж выпьет чего-нибудь ещё: незамерзайку на этот раз что-ли или ещё чего. Или пусть публично признается в своей правильной ориентации. Вот и будут трендеть о нём ещё месяца 2-3.
Господа, а подскажите-ка, сколько лямов он получил от истории с употреблением кислоты "Крот"? Говорят, много.
04.05.2020, 15:53
Гость: тетя Роза Блюменкюбель

Ой как снова интересно!!
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