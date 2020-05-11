Каннский кинофестиваль в 2020 году не состоится

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Организаторы международного Каннского кинофестиваля объявили об окончательной отмене мероприятия из-за пандвемии COVID-19.

Как говорится в пресс-релизе фестиваля, вместо проведения фестиваля в оригинальном формате, организаторы в начале июня представят список фильмов, которые должны были попасть в программы смотра, а покажут их на осенних кинофестивалях.

Список фильмов получит название "Канны-2020". В него будут включены фильмы, прокат которых намечен в период с лета 2020-го по весну 2021-го.

Что до Каннского кинофестиваля 2021 года, то фильмы для него начнут отбирать осенью, и в конкурсе будут участвовать киноленты, которые вошли в программу фестиваля 2020, но были отложены до 2021 года.

Изначально Каннский кинофестиваль должен был состояться с 12 по 23 мая, но был перенесен на конец июня - начало июля. Теперь же он отменен окончательно.

Международный Каннский кинофестиваль - ежегодный кинематографический фестиваль, проводимый в конце мая в курортном городе Канны на базе Дворца фестивалей и конгрессов на набережной Круазет. Проходит ежегодно с 1946 года. Впервые проводился в 1946 году с 20 сентября по 5 октября. Современный масштаб фестиваль приобрел после 1951 года. С 1952 года проходит ежегодно в мае.