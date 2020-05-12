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Юрий Стоянов рассказал о своей большой пенсии

15:14 12.05.2020
Юрий Стоянов рассказал о своей большой пенсии
Юрий Стоянов. Фото с сайта kino-teatr.ru

Юрий Стоянов получает внушительную пенсию в 60 000 рублей.

Актер признался, что эта сумма включает надбавки за звание Народного артиста и ордена, сообщает КП. При этом 62-летний Стоянов продолжает работать. Уже готовы несколько сериалов и фильмов с его участием. А премьеру драмы «Гудбай, Америка!», где он тоже снялся, перенесли из-за пандемии коронавируса.

Сейчас Стоянов на даче на самоизоляции. Однако он не бездельничает, а снимает любительский сериал «Стоянов на изоляции». Роль оператора и закадрового диектора исполняет его супруга, а толчком для съемок сериала послужили парики из передачи «Городок», найденные недавно на чердаке. 

Темы: Актеры и актрисы российского кино, Кино в России, Персоны и события в мире кино, Положение пенсионеров в России
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12.05.2020, 16:36
Гость: Е

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