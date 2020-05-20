Собранные с проката фильма «Шугалей» средства потратили на аппараты ИВЛ для ливийцев

19:55

Первые собранные средства с проката российского боевика «Шугалей» решили пожертвовать Ливии

Жена плененного боевиками ливийского ПНС Максима Шугалея Наталья отправила пострадавшим от COVID-19 детям и женщинам Ливии 40 аппаратов ИВЛ. Об этом пишет арабская пресса. Вместе с гуманитарной помощью в Бенгази отправили письмо Натальи Шугалей.

Наталья пишет, что она жертвует 40 аппаратов искусственной вентиляции легких детям и женщинам, чтобы спасти их от инфекции. Она уточняет, что медицинское оборудование купили на средства, вырученные с проката фильма «Шугалей» о судьбе ее супруга.

Наталья объясняет, что Максима и его переводчика Самера похитили во время социологического исследования, согласованного с властями в Триполи. Бандиты ворвались в их дом, лишив возможности связаться с адвокатами и позвонить родным. По словам супруги Шугалея, сейчас ей известно лишь то, что социологов удерживают в частной тюрьме «Митига», находящейся под контролем известного террориста Абд аль-Рауфа Карры.

Также в письме говорится, что фильм «Шугалей» вышел на экраны 1 мая 2020 года. Наталья признается, что еще не смотрела боевик и собирается это сделать вместе с супругом после его возвращения домой.

В первые дни показа работа Дениса Нейманда собрала несколько миллионов рублей – на эти деньги и были куплены аппараты ИВЛ.

«В России мы живем скромно, тратимся только на еду, коммунальные услуги и обучение детей. Вернется Максим, будет зарабатывать, и все у нас будет хорошо. Поэтому пусть эти деньги послужат благому делу. Я знаю, что так будет лучше». – пишет Наталья.

Российский боевик «Шугалей» основан на реальной истории социологов, захваченных террористами в Ливии. Фильм был переведен на несколько иностранных языков и получил восторженные отзывы от зарубежных зрителей и кинокритиков. Картину посмотрело порядка 100 млн человек по всему миру.

