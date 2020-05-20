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Церемония премии «Оскар-2021» может быть перенесена

09:28 20.05.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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Церемония вручения кинопремии "Оскар" в 2021 году может быть перенесена на другие даты, пишет издание Variety со ссылкой на свои источники, близкие к руководству американской киноакадемии.

"Скорее всего "Оскар" будет отложен", - цитирует издание слова своего источника, добавляя, что официального подтверждения этой информации пока не поступало.

Отмечается, что на сегодняшний день планы о переносе церемонии "далеки от конкретики". Пока она запланирована на 28 февраля 2021. 

В апреле организаторы "Оскара" объявили о временных изменениях правил отбора фильмов для участия в конкурсе. Из-за пандемии коронавируса кинотеатры вынуждены закрыться, а потому до участия в конкурсе будут допущены фильмы, которые не вышли в прокат и были показаны только онлайн.

Темы: Оскар 2012, Премия «Оскар»
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Комментарии читателей
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20.05.2020, 13:16
Гость: пенсионер

Предлагаю присудить Оскар коронавирусу.
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