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Прокатчики попытаются выжить при помощи автокинотеатров

10:45 22.05.2020
Прокатчики попытаются выжить при помощи автокинотеатров

Компания прокатчиков «Каро» объявила о скором открытии автокинотеатров.

Пока сеть планирует запустить шесть автокинотеатров в Москве, Санкт-Петербурге и Казани, сообщает РБК. Приобрести билеты на сеансы можно будет онлайн, а попкорн и напитки всем желающим доставят прямо к персональным машинам сотрудники «Каро».

Показывать в кинотеатрах будут как новинки, так и кинохиты прошлых лет.

В условиях пандемии коронавируса и требований на соблюдение дистанции автокинотеатры могут спасти киноиндустрию России, убытки которой уже оцениваются в 50 миллионов рублей. 

Темы: Коронавирус, Кино в России, Проблемы кинопроката в России
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