Прокатчики попытаются выжить при помощи автокинотеатров

10:45

Компания прокатчиков «Каро» объявила о скором открытии автокинотеатров.

Пока сеть планирует запустить шесть автокинотеатров в Москве, Санкт-Петербурге и Казани, сообщает РБК. Приобрести билеты на сеансы можно будет онлайн, а попкорн и напитки всем желающим доставят прямо к персональным машинам сотрудники «Каро».

Показывать в кинотеатрах будут как новинки, так и кинохиты прошлых лет.

В условиях пандемии коронавируса и требований на соблюдение дистанции автокинотеатры могут спасти киноиндустрию России, убытки которой уже оцениваются в 50 миллионов рублей.