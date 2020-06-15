Любовь Успенскую жестко раскритиковали за петицию в защиту Михаила Ефремова

12:36

Представитель Общественной палаты РФ Вадим Манукян не оценил порыва певицы Любови Успенской, распространившей петицию в защиту Михаила Ефремова.

Эксперт комиссии по СМИ посчитал такой шаг артистки «медвежьей услугой», которая может всем только навредить, сообщает МК. Манукян полагает, что Любовь Успенская втягивает в это достойных артистов (Лев Лещенко, Надежда Бабкина, Владимир Винокур), которые на самом деле ошарашены такой активностью и занимают по щекотливому вопросу совсем иную позицию.

Ранее Любовь Успенская распространила петицию в защиту устроившего 9 июня ДТП на Смоленской площади Михаила Ефремова. Она считает его великим актером, чутким и ранимым человеком, которого надо не сажать, а лечить.

