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Любовь Успенскую жестко раскритиковали за петицию в защиту Михаила Ефремова

12:36 15.06.2020
Любовь Успенскую жестко раскритиковали за петицию в защиту Михаиыва певицы Любов
Любовь Успенская. Фото с сайта uspenskaya.info

Представитель Общественной палаты РФ Вадим Манукян не оценил порыва певицы Любови Успенской, распространившей петицию в защиту Михаила Ефремова.

Эксперт комиссии по СМИ посчитал такой шаг артистки «медвежьей услугой», которая может всем только навредить, сообщает МК. Манукян полагает, что Любовь Успенская втягивает в это достойных артистов (Лев Лещенко, Надежда Бабкина, Владимир Винокур), которые на самом деле ошарашены такой активностью и занимают по щекотливому вопросу совсем иную позицию.

Ранее Любовь Успенская распространила петицию в защиту устроившего 9 июня ДТП на Смоленской площади Михаила Ефремова. Она считает его великим актером, чутким и ранимым человеком, которого надо не сажать, а лечить.
 

Темы: Дорожно-транспортные происшествия, Актеры и актрисы российского кино, Звезды российского шоу-бизнеса, Кино в России, Музыка и шоу-бизнес
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Комментарии читателей
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15.06.2020, 14:01
Гость: закон есть закон

для таких преступлений нет смягчающих обстоятельств, зажать надо по полной, чтобы ни у кого не было даже мысли садится в таком виде за руль, пусть даже это душка и любимец публики.
15.06.2020, 13:56
Гость: гнус

Дешевка.Седьмой десяток ,всё пропето,пропито и надо как-то о себе напоминать.Одни машонку(пардон)к брусчатке приколачивают или пасть зашивают,а Люба решила трагедию семьи, невинно убиенного хроническим алкашом и наркоманом для напоминания о себе использовать.Мерзость и .....
15.06.2020, 13:47
Гость: шаман

О,любовь всплыла!Как говорят в народе :"чья бы корова мычала",она "людей соберет ....".Лицемерие и мерзость!Только подонки могут говорить о помощи и лечении закоренелого алкаша и наркомана "во втором колене".Валя Толкунова пела:"где ты раньше был(а)...".Сомневаюсь,вернее уверен,случись это со всеми "защитниками" или их родственниками(не дай Бог)"песни" звучали совсем в другой(го) тональности и репертуара.А так,.... кто не знает ,кто такая люба...Подлость людская безгранична.
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