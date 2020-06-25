Владимир Бортко назвал расовые беспорядки в США либеральным маразмом

12:40

Российский режиссер Владимир Бортко заявил, что в США либеральные волнения доходят до маразма.

Кинематографист считает действия протестующих участников Black Lives Matter абсурдными, передает радио «Говорит Москва». Бортко считает, что негров, которые хотят во что бы то ни стало отомстить полицейскому, застрелившему в Атланте их собрата, либералы используют в политических целях.

Владимиру Бортко также не понравилось, что в США пошла волна протестов и против «идеализации» полицейских в кино. Возможную гибель американского кинематографа режиссер назвал большой потерей для человечества.

