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Владимир Бортко назвал расовые беспорядки в США либеральным маразмом

12:40 25.06.2020
Владимир Бортко. Стоп-кадр видео

Российский режиссер Владимир Бортко заявил, что в США либеральные волнения доходят до маразма.

Кинематографист считает действия протестующих участников Black Lives Matter абсурдными, передает радио «Говорит Москва». Бортко считает, что негров, которые хотят во что бы то ни стало отомстить полицейскому, застрелившему в Атланте их собрата, либералы используют в политических целях.

Владимиру Бортко также не понравилось, что в США пошла волна протестов и против «идеализации» полицейских в кино. Возможную гибель американского кинематографа режиссер назвал большой потерей для человечества.
 

Темы: Акции протеста и демонстрации в мире, Беспорядки и столкновения с органами правопорядка в мире, Звезды российского кино, Кино в России, Персоны и события в мире кино
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Комментарии читателей
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25.06.2020, 16:59
Гость: serg

Интересно наблюдать за америкой,сможет ли движение части населения изменить общественное сознание и общественные структуры,при практически полном молчании другой части общества...
25.06.2020, 16:10
Гость: Если это маразм,

то как тогда назвать все эти храмы, парады, конституции.
25.06.2020, 16:00
Гость: блэк энд уайт

хотят пиндосов послать в польшу, а нам надо помочь неграм, чтобы у них не прекращался памятникопад.
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