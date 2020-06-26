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Кинопремьера «Сторожка»: Внучка Пресли, детки в клетке - все они марионетки

15:16 26.06.2020 , Денис Ступников

Фильм ужасов «Сторожка» наконец-то сл=тал доступен для российского зрителя на цифровых платформах

Любвеобильный отец вызывает жену на серьезный разговор. У мужчины новая пассия Грейс, поэтому он требует немедленного разводе. Обманутая супружества делает вид, что покоряется судьбе, но сама спокойно выпивает вина, засовывает в рот дуло и вполне буднично разносит себе голову.

Дети безутешны. Но жизнь продолжается, и через полгода папаша объявляет чадам о своем намерении жениться. Брат с сестрой быстренько наводят справки в интернете - и выясняют, что избранница отца - настоящая психопатка, чудом спасшаяся из секты, все остальные члены которой покончили с собой во имя спасения души. Папу этот факт, похоже, совершенно не настораживает, потому что он смело отправляет отпрысков в отрезанный от цивилизации дом.

«Сторожка» - авторский ужастик Северина Фиалы и Вероники Франц, который выигрывает скорее за счёт визуала, нежели приблизительной попыткой щекотания нервов. Саспенс базируется на одной фишке, без которой картина была бы абсолютно ничем не примечательной - большого кукольного дома детей, интерьеры которого то ли влияют на своих маленьких хозяев, то ли просто являются отражением их израненных душ.

Здесь можно вспомнить и психопатическое «окукливание», и зловещие обряды вуду и хорроры об оживающих куклах. Однако в фильме центр тяжести перенесен на тему людей-марионеток в руках вездесущего рока.

При всей реалистичности «Сторожки», искать сугубо рационального ключа к происходящему все же не стоит. Фильм во многом похож на «Убийство священного оленя», где также появляется идея о людях-игрушках в руках злой судьбы и присутствует математически выверенная операторская работа Тимиоса Бакатакиса.

Внучка Элвиса Пресли Райли Кио в роли Грейс, мальчик Джейден Мартелл из фильма «Оно», кадры из «Нечто» и «Джека Фроста». Все это находится на своих местах, но работает не на разгадку замысла фильма, а служит декорациями к давно известной истины «не буди лихо пока оно тихо». Настораживает разве что ярко выраженный антиклерикализм создателей фильма, хотя основной удар наносится не по Христу, а по деструктивным сектам и выхолощенному католицизму.

Кадр с сайта kinopoisk.ru

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