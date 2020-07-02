Адвокат оградил Ефремова от борющихся за деньги родственников Захарова

13:26

Адвокат устроившего смертельное ДТП Михаила Эльман Пашаев заявил, что бережет подопечного от информации о борьбе за деньги семействе погибшего Сергея Захарова.

Юрист подчеркнул, что актер реально хочет помочь родным водителя и не в курсе того, что родные Захарова «рвутся в бой» ради признания их потерпевшими, сообщает КП. Пашаев уверен, что Ефремов бы тронулся разумом, если бы об этом узнал Также, со слов юриста, артист не в курсе, что в деле о ДТП появился новый потерпевший – младший сын водителя (наряду с женой, братом и старшим сыном).

Эльман Пашаев также поведал, что Михаил Ефремов пребывает в апатии и ничего не желает – в том числе, и обращаться к врачам из-за своих многочисленных болезней.

