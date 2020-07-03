Александр Малькевич поделился интересными подробностями о фильме «Шугалей-2»

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Российский журналист Александр Малькевич раскрыл подписчикам своего Telegram-канала Media Малькевич интересные подробности о второй части нашумевшего российского боевика «Шугалей»

Съёмки картины подходят к концу. Киноманы смогут оценить вторую часть ленты уже скоро, выход фильма запланирован на осень. Режиссёром картины «Шугалей-2» стал Максим Бриус, а вот продюсерское кресло по-прежнему занимает Сергей Щеглов. Работу над кинолентой ведёт компания «Трииксмедиа».

По словам Малькевича, выход второй части фильма продиктован жизненными обстоятельствами. Российский журналист напомнил, что история социологов, к сожалению, ещё не закончилась.

Первый фильм рассказал зрителям о том, как и почему российские социологи Максим Шугалей и Самер Суэйфан, приехавшие в североафриканскую страну по приглашению ливийских властей, были схвачены террористами и попали в плен. Информация, которую удалось получить социологам, оказалась невыгодна определённым кругам. Дабы данные не были обнародованы, россиян похитили и поместили в ливийскую тюрьму под названием «Митига». Она славится жестокими пытками над заключёнными, и уже больше года Максим Шугалей и Самер Суэйфан незаконно удерживаются в ней.

Второй фильм расскажет зрителям о том, что происходило с социологами после того, как они попали в плен. О том, как Максиму Шугалею удалось не только сохранить контроль над ситуацией, но и продолжить сбор особо важной информации. Полученные социологом данные могут повлиять на мировое сообщество, поэтому учёный находит различные способы передать сведения на Родину.

«Максиму удаётся узнать, насколько глубоко террористы интегрировались во власть Триполи. Шаг за шагом он раскрывает их секреты: как и от кого они получают финансирование, какую цель преследуют, как устроена работорговля и куда направляют несчастных рабов», - пишет Малькевич в своём Telegram-канале.

Сейчас родные, коллеги и друзья россиян делают всё возможное, чтобы повлиять на скорейшее освобождение учёных.

