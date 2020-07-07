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Адвокат Ефремова заявил о наличии доказательств невиновности актера

13:01 7.07.2020
Адвокат Ефремова заявил о доказательствах невиновности актера
Актер Михаил Ефремов читает стихи © KM.RU, Александра Воздвиженская

Защитник Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал о том, что собрал большое количество доказательств невиновности артиста.

Адвокат подчеркнул, что убеждал подзащитного не признавать вину в ДТП, сообщает РИА Новости. По мнению Пашаева, необходимо дождаться, какую оценку суд даст доказательствам невиновности Ефремова. Если вдруг они окажутся недостаточными, то признать вину и извиниться можно будет всегда.

По мнению экспертов, Пашаев мог воспользоваться тем, что на камерах видеонаблюдения нигде не запечатлен Ефремов за рулем в момент ДТП. Вести машину, например, могла его подруга-актриса Дарья Белоусова, в квартире которой он был в первые сутки после происшествия. Также могут сыграть свою роль экспертизы причины гибели Сергея Захарова, который мог ехать не пристегнутым или умер от врачебной ошибки.

Шестого июля завершилось предварительное расследование дела Ефремова. Ознакомление с материалами должно было начаться 7 июля, но следователь его перенес.
 

Темы: Дорожно-транспортные происшествия, Резонансные судебные процессы в России, Актеры и актрисы российского кино, Кино в России, Персоны и деятели российского кино
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Комментарии читателей
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07.07.2020, 20:59
Гость: Когда

Хочешь получить меньше срок за преступление, то надо первое, раскаяться , второе, предложить помощь пострадавшему, либо его семье. Что он и сделал в своём интервью. Голый расчёт. А свежая версия его адвоката, этот расчёт подтверждает...
07.07.2020, 17:45
Гость: Сердечник

в одном из фильмов ефремов играет роль очень нетрезвого потомка унтер-офицерской вдовы, которая якобы сама себя высекла...
07.07.2020, 17:24
Гость: Шило

Да уже вся страна, верит в его невиновность!
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