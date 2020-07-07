Адвокат Ефремова заявил о наличии доказательств невиновности актера

13:01

Защитник Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал о том, что собрал большое количество доказательств невиновности артиста.

Адвокат подчеркнул, что убеждал подзащитного не признавать вину в ДТП, сообщает РИА Новости. По мнению Пашаева, необходимо дождаться, какую оценку суд даст доказательствам невиновности Ефремова. Если вдруг они окажутся недостаточными, то признать вину и извиниться можно будет всегда.

По мнению экспертов, Пашаев мог воспользоваться тем, что на камерах видеонаблюдения нигде не запечатлен Ефремов за рулем в момент ДТП. Вести машину, например, могла его подруга-актриса Дарья Белоусова, в квартире которой он был в первые сутки после происшествия. Также могут сыграть свою роль экспертизы причины гибели Сергея Захарова, который мог ехать не пристегнутым или умер от врачебной ошибки.

Шестого июля завершилось предварительное расследование дела Ефремова. Ознакомление с материалами должно было начаться 7 июля, но следователь его перенес.

